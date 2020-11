La contundente reacción de Rocío Oliva luego de que le prohibieran entrar al velorio de Maradona

Rocío Oliva fue el último gran amor de Diego Armando Maradona. Pero ni ese título le bastó para estar presente en la despedida que se llevó a cabo en Casa Rosada, donde miles y miles de personas le dijeron adiós al ídolo tras su muerte. La actual panelista de América TV y Telefe protagonizó un tenso momento cuando llegó a la sede del gobierno durante la madrugada de este jueves y no pudo despedirse del Diez.

Alrededor de las 4 de la mañana, Oliva intentó ingresar a la ceremonia íntima que se realizaba para despedir a Maradona, pero no pudo ingresar. “Todo el mundo cercano a Diego que lo quiere despedir está pasando menos yo. Es una vergüenza. Fui la pareja de Diego por más de seis años. Ya le escribí a todo el mundo pero no tienen respuesta. Me dicen que no tienen nada que ver con la puerta. Quiero verlo nada más e irme a mi casa", manifestó.

Según trascendió, Claudia Villafañe fue la que decidió, a pedido de sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona, que Oliva no ingresara a la Rosada. "Los familiares, algunos y lo sé por muy buen fuente, estaban muy molestos porque, más allá de todo lo que decía Yanina, decían que estaba llorando en televisión antes de ir primero a despedirlo a Diego. Podía faltar al trabajo. Eso la familia de Diego se lo facturó", contó Ángel De Brito.

Furiosa por no haber estado presente, Oliva apuntó contra Villafañe y compartió a través de sus Stories de Instagram varios, y muy fuertes, posteos que le fueron enviando sus amigos y seguidores. “El que no te hayan dejado despedirte no tapa el GRAN AMOR que te tenía. Ese es el problema, contra los sentimientos nadie puede. Te quedaste con sus mejores momentos compartidos juntos por siempre”, decía uno.

Otro aseguraba de forma contundente: “Él te llevó en su corazón a vos. Vos sabés que él se fue con todo el amor hacia vos y vos tenés en tu corazón los mejores recuerdos juntos, él sabe que vos lo amaste y vos sabés que él se fue amándote. Lo mejor guardalo en tu alma. Yo fui testigo del amor que le dabas y de todo lo que él te amaba, lo cuidaste siempre. Somos testigos de eso. Él se fue amándote con locura”.

De acuerdo con Yanina Latorre, el malestar con Oliva se potenció en los últimos meses. "Se le pidió que lo vaya a ver en vida antes de morir. Él estaba muy deprimido. Diego pidió verla por sus sesenta años y Rocío le dijo que no", contó.

Y sentenció: "Él estaba muy deprimido. Murió, es una causa médica, pero muchos le endilgan a Rocío un poco la depresión y la tristeza que tenía. Ella se negó a ir a verlo cuando le pidieron por favor que fuera. Él tenía ganas de verla, la necesitaba y ella no fue".