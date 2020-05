La contundente respuesta de Diego Ramos cuando le preguntaron sobre la identidad de su pareja

Ayer por la noche en Podemos Hablar (PH) se vivió un momento de emoción cuando el actor Diego Ramos recogió el guante sobre una pregunta sobre su vida personal y con la explicación que dio hizo emocionar a todos en el programa. “Que se vaya esa situación de que alguien le pregunte a una persona por el amor y sienta que lo está poniendo contra la pared y que ese alguien se sienta contra la pared también”, sostuvo el actor.

Todo comenzó con la pregunta de la actriz Luisa Albinoni sobre los motivos por los cuáles no da a conocer “el gran amor” que afirmó vivir hoy en día. “Hay algo de mi intimidad, hablar de esa parte no me gusta y nunca me gustó. Sea lo que yo sea o lo que me guste, porque por ahí viene a colación de eso. Siento que mi vida es lo más normal del mundo. No siento la necesidad de abrir una puerta que después no voy a poder cerrar. Creo que sé hasta donde llegar, ahora si me ven, me sacan una foto, no hay nada que esconder. Y no siento la necesidad de abrir una puerta que después no la voy a poder cerrar más. A lo mejor en otras épocas yo suponía que era mejor no decir ciertas cosas, porque eran otras épocas precisamente. Antes no me exponía yo, ahora no expongo algo que no quiero”, expresó.

“No soy reservado, pero tampoco me parece andar revelando cosas que creo que son obvias. Yo no te pido a vos que cuentes algunas cosas”, le contestó. “Convivo, no me escondo, de hecho me podés ver en cualquier lado en pareja y todo el mundo sabe, pero no me veo contándolo públicamente”.

"Que no haya nadie que sienta que porque otro le pregunta por su amor, por sus sentimientos o por lo que es, como en el caso de Luisa, la persona que lo pregunta y la que lo recibe sientan que está contra la pared y que un tercero crea que tiene que salvarlos de eso".

“Yo vengo de una época donde un trío cómico llenaba teatros muriéndose de risa de un chico de 14 años que cantaba, decía que tenía novia y era muy afeminado, por suerte se fue aprendiendo”, recordó. “De una época donde a un técnico le plantaron a un nene y por eso abusó de ese nene. Donde las victimas siempre eran los otros (los nenes). Yo no tengo ningún problema con lo que soy y siempre fui. No tengo problema en expresarlo, soy feliz con eso. No tengo necesidad de sentirme contra la pared. Es verdad que no quiero abrir ciertas puertas para después no tener que cerrarlas, pero estoy muy orgulloso con lo que soy, con quién soy y con lo que siento. Yo no elegí lo que soy, soy así, y soy así orgullosamente así”, reflexionó el actor.

"Hay mucha gente que se levanta todos los días sufriendo lo que es, deseando ser otra cosa, y eso quiero que se erradique. Quiero que piensen dos minutos lo que es levantarse todas las mañana sufriendo por tener que estar enamorado de una mujer, sentir cosas no solamente sexuales por alguien y pensar que no está bien lo que sos, sin poder cambiarlo. Por supuesto que cada uno tiene sus tiempos, sus necesidades y nadie tiene que decir nada”.

“Que se vaya esa situación de que alguien le pregunte a una persona por el amor y sienta que lo está poniendo contra la pared, y que ese alguien se sienta contra la pared también. Siempre voy a apostar por el amor y lo que soy, con todos mis errores pero yo soy esto. Y mi amor se llama Mauro”, concluyó un emocionado Ramos.