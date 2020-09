La contundente respuesta de Luli Salazar, después de que dijeran que Redrado era el padre de Matilda

El paso de Marcelo Polino por el ciclo Podemos hablar generó controversia. ¿El motivo? El periodista reveló cómo y cuándo se enteró de los planes de maternidad de Luciana Salazar, quien en julio del año 2017 hizo público que se convertiría en madre gracias a un tratamiento de subrogación que se llevó adelante en Estados Unidos. Atento a la anécdota, el conductor del programa, Andy Kusnetzoff disparó: "Está claro que con el secreto que estás contando, me estás confirmando que el padre (de Matilda) es Martín Redrado".

Pese a que Polino, quien además es el padrino de Matilda, desestimó de inmediato la afirmación; fueron muchos los que se hicieron eco de las declaraciones que, en realidad, eran del conductor del programa. Con todos los medios hablando una vez más sobre la paternidad de su hija, Luli dialogó con BigBang y aclaró los tantos: "Lo único que tengo para decir sobre esto, es que Polino sólo habló de un secreto, no de quién era el padre".

En efecto, lo que el periodista reveló en PH es que fue uno de los primeros en enterarse de la decisión que había tomado la panelista de Polémica en el Bar y recordó que, en ese momento, estaba en pareja con el ex presidente del Banco Central. "Cuando Luciana comenzó a averiguar todos los trámites de la subrogación de vientre, me invitó a cenar a solas y me dijo: 'Tengo que contarte algo, que lo sabe sólo mi mamá y es que voy a tener un bebé'", recordó.

"Me quedé helado y ahí me cuenta que había viajado a Estados Unidos y habían subrogado un vientre. Lo sabía Martín Redrado, que en ese momento era su pareja, que la acompañó, y su mamá. Fue un secreto que no se podía decir nada, ni siquiera las hermanas lo sabían", detalló.

En su momento, la propia Salazar reconoció que el economista estaba al tanto de su decisión de ser madre y que la había apoyado. Entonces, ¿por qué se vuelve a hablar del tema? "Hay que recordar que hay una menor de por medio", advirtió la rubia, al tiempo que desestimó la repercusión mediática que tuvieron las declaraciones de Polino: "Después, como siempre, empiezan a especular con cosas que no se dicen".

Salazar reveló al momento de anunciar su maternidad que sufría de trombofilia. "No es que no podés embarazarte. Cuando perdés un bebé, puede ser porque tuviste trombofilia y no te la detectaron. En mi caso fueron una sumatoria de miedos que se me generaron por cosas que había vivido anteriormente emocionales. Lo hablé mucho con los psicólogos. Entre todos, con el médico y psicólogos, llegamos a la conclusión de que esto era lo mejor", precisó en su paso por el ciclo de Susana Giménez.

Consultada sobre la ruptura con el economista en los meses previos al nacimiento de Matilda, Salazar aclaró: "No podíamos terminar y por eso lo prolongamos. Era inmanejable la situación. Era todo muy difícil. No le parecía correcto estar con él y que el hijo no fuera suyo. Quería esperar. Me decía: 'Dame dos años'. Nada es seguro y yo estoy perdiendo tiempo de disfrutar a mis padres como abuelos. Por un lado estaba contento y por otro triste, porque quería que yo lo esperara".