La contundente respuesta de Wanda Nara sobre el beso con L-Gante

¡Por lo menos se toma todo con humor!. Los escándalos en la vida de Wanda Nara no tienen descanso. En ésta ocasión todo comenzó a partir de que se filtró una foto de la mediática junto a L-Gante en un boliche de Quilmes, que desató la furia de Mauro Icardi, ya que se los ve dándose un beso.

Wanda Nara y L-Gante ebsandose en un boliche de Quilmes.

Desde que salió la imagen que recorrió todos los sitios de Internet, los fanáticos de Nara estallaron en las redes sociales. Algunos la apoyaron y le dijeron que se quede en Argentina para siempre, y otros, le expresaron su incapacidad de entender como podía pasar de estar viviendo al lado de la Torre Eiffel a bailar en un boliche del conurbano bonaerense. "¿Cómo pasás de vivir una vida de ENSUEÑO en París, viviendo a 13 metros de la Torre Eiffel, a Wanda Nara y L-Gante a los besos en un boliche de Quilmes?... ¿Por qué? ¿Con qué necesidad?”. relató una seguidora de Twitter, quien borró rápidamente su mensaje.

La modelo, que es más rápida que el Correcaminos, le respondió de inmediato con un tweet y no solo fue irónica, sino que puso en duda su felicidad durante su estadía en Europa, tanto con Icardi como con Maxi López. "No me estaba besando en esa imagen . Pero si ! Es verdad que estaba en ese lugar . Generalmente voy y estoy donde soy feliz sin importarme el comentario de los demás . Te puedo asegurar que esa noche fui más feliz que muchas que están en Europa", disparó Wanda.

Wanda Nara en París.

Los rumores de romance entre el cantante de cumbia 420 y Nara, comenzaron hace un tiempo, ya que ambos se mostraban en sus redes sociales y se acompañaban en las salidas de la noche porteña. En una nota L-Gante había relatado que ambos "se estaban conociendo", pero no es un dato menor que éste fin de semana realizaron juntos un videoclip, en el que Wanda participa como modelo y pareja de él, y Elian canta.

El enojo de Icardi el vínculo de Wanda y L-Gante

Tras reiterados videos, vivos de Instagram, salidas a la noche, y acompañamientos a reuniones, Mauro Icardi realizó un descargo en su cuenta de IG, a través de un vivo desde Turquía, país en el que está actualmente jugando al fútbol, y afirmó que él está seguro de que sigue estando en una relación con Wanda Nara y que todo continúa como una "familia" ya que la modelo ya comenzó su vuelta hacía Estambul.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

El periodista Juan Etchegoyen reveló hoy en Mitre Live que supuestamente Icardi esta enfurecido por la foto que se filtró de su ¿ex? pareja y L-Gante. "Salió a la luz una foto de L-Gante con Wanda Nara. Me dijeron que el que ya no sabe más qué hacer es Icardi. Antes de su vivo de la semana pasada, yo te conté que estaba furioso con todo esto, después él mismo lo confirmó y ahora está mucho peor. Me acaban de enviar un mensaje mientras estoy al aire sobre esto y es impresionante”, comenzó relatando el periodista. Además, reveló que supuestamente Icardi le pedía a Wanda que vuelva a Turquía y "termine con ésta farsa".