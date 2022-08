La cortada de rostro de Cabré a la "China" y el palazo por la exposición de Rufina

El desembarco de Nicolás Cabré en Instagram sorprendió no sólo a los seguidores del actor, sino también a su propio entorno. ¿El motivo? Su extremo perfil bajo y casi nula exposición mediática parecían incompatibles con las redes sociales. Sin embargo, a sus 42 años el ex Son Amores puso primera y debutó en el mundo 2.0.

Como era de esperarse, muchos estuvieron pendientes de a quién seguía el actor (con especial atención en Laurita Fernández y muchas de sus ex parejas). Y así, como quien no quiere la cosa, Nico no titubeó a la hora de darle follow a la ex Combate, alimentando aún más los rumores de reconciliación con la ahora conductora.

Pero la sorpresa la dio nada más y nada menos que Eugenia "la China" Suárez, ex de Cabré y mamá de su hija, Rufina. Atenta al desembarco del actor en Instagram, la rubia quiso darle una cálida bienvenida, pero sufrió lo que en el barrio denominan una "filosa cortada de cara".

¿Qué fue lo que pasó? Ni bien activó Cabré su perfil, Eugenia le dio "follow" al instante. Y esperó. Esperó varias horas. Esperó varios días. Hasta que comprendió que su ex no tenía la menor intención de vincularse con ella desde las redes y, atenta al desaire, la "China" decidió dejar de seguirlo.

Pero eso no fue todo. A diferencia de Suárez, Cabré siempre se opuso a exponer a su hija en las redes. De hecho, la ex Argentina, tierra de amor y venganza recién comenzó a compartir imágenes en las que se le puede ver la cara a Rufina tras el nacimiento de Magnolia. Fue en agosto del 2018, cuando la pequeña ya tenía cinco años.

En su momento, el actor fue diplomático a la hora de analizar la decisión unilateral de la actriz. "Cuando uno es padre, las decisiones se toman de a dos, son decisiones que se hablan. Por suerte, tengo una gran relación con la 'China'. A veces estamos de acuerdo y a veces no. Pero cuando uno está separado estas son cosas que pasan. Tenés que aprender a comunicarte, a expresarte y a escuchar".

Una semana atrás, Cabré publicó la primera foto de Rufina en sus redes. Mantuvo su posición de no mostrar el rostro de la menor y eligió una de cuando tenía menos de un año. Pero lo que llamó aún más la atención fue el mensaje con el que acompañó la tierna postal, en el que reconoce que la decisión de la "China" de publicar fotos con Rufina lo llevó a tener más de una charla con su hija, quien comenzó a cuestionarlo por no hacer lo mismo.

"Rufinita, hermosa. Habíamos hablado y prometí que algún día íbamos a poner una foto juntos. Bueno, acá estoy haciendo algo que jamás pensé que iba a hacer. Pero también admito que esta me parece una linda ocasión para hacerlo. Para compartir un recuerdo, mostrando casi sin mostrar (pierdo los pelos, no las mañas...)", reconoció en el posteo, al tiempo que sumó: "Te amo y deseo el más feliz de los días a vos, mi compañerita hermosa, la más bella del mundo, la que me roba el corazón todos los días desde el día uno. Te amo. Gracias por hacerme el papá más feliz del mundo".