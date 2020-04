La crisis de Laurita Fernández en la cuarentena: “Ya no tengo ganas ni de hacerme las uñas"

Algunas personas suelen llevar el aislamiento obligatorio mejor que otras. Eso está claro.

Si bien están aquellos que saben sobrellevar la distancia con sus seres queridos o, simplemente, cambiaron completamente su agenda diaria con el fin de resguardarse, también están los otros que ya no soportan estar encerrados y desean volver a la rutina que tenían.

Este último parece ser el caso de Laurita Fernández. La bailarina, luego de ser denunciada por sus vecinos y acusada de romper el aislamiento obligatorio que debía cumplir por haber estado en un país clasificado como "zona de riesgo" para irse a la casa de su novio, Nicolás Cabré, se mostró agotada de estar en aislamiento y aseguró que hay días que se siente “como el orto”.

Cabe destacar que Laurita lleva casi un mes de cuarentena debido a que tuvo que cumplir con el aislamiento de 14 días previsto antes de que Alberto Fernández decretara la cuarentena obligatoria tras haber regresado de Nueva York el viernes 13 de marzo. “¿No les pasa que hay días que la llevan bárbaro, y otros que te sentís para el orto?”, escribió.

Y agregó: “Ya no tengo ganas ni de hacerme las uñas, cocinar, maquillarme, cantar, bailar, hacer gym, yoga”.

Cabe recordar que, mientras se mantenía aislada en su departamento, la ex Bailando por un sueño se mostraba divertía y subía de manera constante en sus redes sociales fotos y videos en los que se la podía ver realizando distintas coreografías de baile.

Pero lejos de aquella Laurita, cuando una seguidora le contó que estaba teniendo un día “del orto”, la conductora le respondió: “¡Welcome to my world! (Bienvenida a mi mundo). La cantidad de hijos que van a nacer en diciembre con este encierro. Y divorcios post cuarentena, ni te cuento”, agregó, a raíz de que otra internauta le contó que estaba embarazada.

En ese sentido, la bailarina de 29 años contó que “no le parece atractiva” la popular aplicación Tik Tok y sumó: “Intenté engancharme... pero me siento bastante boluda subiendo eso... No critico a los que lo hacen, pero en mi caso me siento que es más para los sub 20. Quizás en otro momento le dé una chanche. Mi Tik Tok está en cuarentena”.

Finalmente, con mucho humor, les contó a sus seguidores que no sabe qué hará primero una vez finalice la cuarentena obligatoria y cerró: “El otro día me puse en dope, con una lata me alcanzó porque no acostumbro a tomar, y bailé Dua Lipa sola, a todo lo que da. Flashie disco en casa. Pero así no puedo seguir. Cuando seamos libres no sé si salir corriendo a dar la vuelta a la manzana en bombacha, o qué”.