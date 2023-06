La cruda historia de Anabel, la joven que pasó de TikTok a las pasarelas: "Papá me toca desde los 6"

Las redes, un casting mundial y viral para Vogue y el apoyo de la gente. En las últimas semanas, Anabel Sánchez compartió en su cuenta de Tik Tok un video de presentación en el cual se postuló para formar parte de la revista estadounidense de moda más importante a nivel mundial. Sin saberlo, y sin esperarlo, su desfile se hizo viral y las marcas comenzaron a interesarse en ella. Además, su video se volvió tan exitoso que hasta Valeria Mazza la invitó a grabar un video en conjunto para su Instagram.

Tras la viralización de su video, Anabel fue contactada por los directores de la agencia de modelos Multitalent -que representa a figuras como Zaira Nara, Sofía Zámolo, Luli Fernández y Mery del Cerro, entre otras-. Luego de llegar a un acuerdo laboral con los hermanos Navarro, comenzó su carrera como profesional del modelaje. El último fin de semana desfiló y debutó en la pasarela para una reconocida marca de belleza junto a Floppy Tesouro, Camila Homs e Ingrid Grudke.

Si bien esa fue una de las noches que nunca se borrarán de sus recuerdos, después de su debut compartió una parte de su historia en su cuenta de Instagram, en donde contó cómo fue atravesar un difícil momento de su vida. En el mismo, también agradeció el apoyo de los profesionales que la acompañaron y colaboraron para que pudiera salir adelante.

“Hoy mientras viajaba con mi tío le venía contando que hubo esa época de mi vida que no me animaba a salir a la calle por vergüenza de mi ser. Ustedes están cambiando toda esa negatividad, son mi luz. Me quedo siempre con los que me brindan amor. Desde chica tuve ese pensamiento de que no era bienvenida en este mundo que sueño desde niña”.

Además, expresó: “Realmente no creo nada lo del día de hoy. Parecía que el tiempo se detuvo. Conocí gente hermosa, aprendí muchísimo. Qué lindo fue salir del back y ver a algunos de ustedes esperándome con regalitos, abrazos, risas y muchas bendiciones. Fue un montón para mí, me hicieron llorar de felicidad”.

Por último, escribió: “Realmente gracias por todo el apoyo. Valió la pena estar estas dos semanas entrenando más que nunca mi caminata. Realmente estaba super nerviosa, pasaron muchas cosas por mi cabeza. Hoy practicando en el hotel me caí y me raspé la rodilla. Gracias a todo el equipo por cuidarme, guiarme, y darme la bienvenida. A todas las chicas por brindarme la mejor antes de salir a la pasarela”.

Anabela está iniciando una carrera que le cambiará por completo su vida. No sólo respecto a lo laboral, sino también a lo personal. En varios de sus videos de Tik Tok la joven contó cómo fue atravesar un duro momento durante la pandemia, ya que no se sentía segura de sí misma y eso le afectó en la cotidianidad de sus días.

Incluso, en una entrevista con Infobae la joven contó un triste y duro episodio que vivió en su infancia junto a su hermana, quién le reveló haber sido abusada por su padre: “Estábamos solas con mi hermana y es un momento que no me lo voy a olvidar nunca. Ella me dice: ‘Papá me toca desde los seis años’. Ahí quebramos en llanto las dos, porque yo lo venía sospechando porque una vez lo ví que la estaba espiando por el agujerito de la puerta del baño. Yo lo veo y él me ve y como que nos hicimos los dos los boludos. Yo pensaba que algo raro estaba pasando”.

Por último, agregó: “Empecé a analizar como él la trataba, por qué la agarraba a escondidas. Yo a veces veo las fotos y la veo a ella abrazándolo a él y digo ya veníamos con el maltrato y mira lo que ella tuvo que aguantar. Por mucho tiempo nos quedamos calladas porque pensamos quién nos iba a creer”.