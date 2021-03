La cruel obsesión de Ricardo Fort con la estética de su hija, Martita: "Lloraba porque no me gustaba"

Muy de a poquito, Martita Fort se va soltando y empieza a levantar su perfil mediático. La hija de Ricardo Fort abandonó el hermetismo familiar y recordó cómo fue su infancia, con las luces y las sombras que tuvo el haber tenido un padre con tanta exposición.

"De chiquitos, con mi hermano no teníamos autonomía. Nosotros nos vestíamos y éramos de la manera que él imponía", recordó Martita en su paso por el ciclo Los ángeles de la mañana, al tiempo que explicó: "Él quería, por ejemplo, que yo tuviera el pelo rubio platinado entero y en la peluquería le decían: 'Es muy chica para teñirle todo el pelo'. Nada. Me hicieron reflejos, así que me mandó como cinco veces. Yo iba llorando porque no me gustaba".

Atento a lo que relataba la adolescente, Ángel De Brito volcó su análisis: "Tenía una obsesión con ese rubio de Virginia Gallardo". "Sí", respondió Martita, y sumó: "Me quería lookear como a todas las chicas. Nosotros nos resistíamos, pero no teníamos mucha palabra. A mi hermano tampoco le gustaba tener los pelos parados, pero él iba y se lo hacía. No le importaba mucho".

Pese a todo, ya con 17 años, el balance de Martita es positivo. "Tuve una linda infancia, la disfruté. Siempre me preguntan si preferiría volver al pasado o ir al futuro; y yo respondo volver al pasado porque me gusta mi vida ahora, pero antes era de otro planeta. Mi papá se despertaba y era todos los días una historia diferente. Eso es lo que me gustaba, no era nada rutinario".

"Los recuerdos que tengo son de nuestros viajes a Miami. Eran inesperados, nos íbamos y y yo que iba a la primaria capaz faltaba a la escuela un mes. Le gustaba mucho South Beach", destacó.

Martita también recordó el perfil "fiestero" de su papá durante sus escapadas a Estados Unidos. "Él quería salir a bailar con Marisa (madrina y niñera de los chicos). Ella le decía que no, porque estaba para cuidarme a mí. Entonces mandó a una chica del restorán a donde él iba a comer a cuidarme para irse de joda".