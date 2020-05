La cuarentena y la televisión: permisos especiales para invitados, estudios en las casas y críticas desde adentro

En 1991 Queen lanzó el hit Show must go on, en clara alusión a una de las frases más características del mundo artístico. Porque, pase lo que pase, el show siempre debe continuar. En las últimas semanas, la televisión argentina dio muestras de ello en el aislamiento como consecuencia de la pandemia del coronavirus (Covid-19). De tener solamente invitados que estaban dentro del rubro de personal esencial (profesionales de la salud, periodista, políticos) llegó el turno de actores, directores, músicos, empresarios y diferentes especialistas.

El ultimo fin de semana los dos programas de entrevistas más vistos del país (La Noche y Almorzando con Mirtha Legrand, y Podemos Hablar) tuvieron en sus respectivos pisos a Alejandra Darín, Soledad Silveyra, Juan Minujín, Andrea Rincón, Roberto García Moritán. Carlos Rottemberg, Emilia Attias, Maria O´Donnel, Antonio Birabent, Daniel Araoz, Diego Ramos, Gabriel Oliveri y Dr. Pablo Ferrero. De estos solamente dos cumplirían con el requisito de personal esencial.

En los albores de la pandemia, la decisión de los principales canales de aire del país (El Trece, Telefe y América) pasó por darle pie al personal esencial y empezaron a mitigar los invitados en programas de entretenimiento. En las señales de cable sucedió algo similar con algunas cuestiones que las autoridades nacionales, provinciales y municipales consideraron “agarradas de los pelos”, como por ejemplo la recorrida de la cuarentena que hizo una de estas señales.

Sin embargo, el Skype le empezó dar lugar a las visitas al piso. Los médicos y especialistas empezaron a ser reemplazados por artistas. La tangente, no obstante ello, son también los controles sanitarios que cada canal empezó a poner en práctica. Medición de temperatura, mantenimiento de la distancia social y diferentes protocolos.

No obstante ello, hay algunas diferencias entre las diferentes señales. BigBang consultó a fuentes de la mayoría de los canales de televisión en donde se dan diferentes programas periodísticos y de entretenimiento. Muchos de ellos se encargan de tramitar un permiso especial que tiene a disposición la Jefatura de Gabinete de Nación, a cargo de Santiago Cafiero. Esto fue confirmado por las autoridades nacionales.

“Es medio border, pero a los invitados les tramitan un especial de permiso porque como los medios de comunicación son servicios esenciales se agarran de eso con los invitados”, sostienen desde la administración nacional. “Los canales mandan un remís, es algo puerta a puerta, tampoco se puede pensar que no haya ninguna forma de entrentenimiento, sobre todo en la pandemia”, sostienen otra fuente oficial nacional, que además remarcó que algunos teatros realizaron funciones online.

“Cuándo se le cursa la invitación a una persona se remarca si quiere o no participar. Corre también por cuenta del otro”, explican desde la producción de uno de los programas más visto del país. Sin embargo hay casos en donde se cruzan algunos límites y eso sucedió ayer con Marley que directamente fue al barrio cerrado en donde vive la comediante Lizy Tagliani.

En ese barrio cerrado del sur del conurbano bonaerense, según supo este medio, las medidas de seguridad son bastante rígidas. Entre los vecinos son estrictos, según explicaron algunos de ellos, incluso cuando ven a un niño en las calles internas. “Le sacan fotos, la mandan al grupo y se escrachan”, explicó uno de ellos.

Comprendo al rubro TV, y que vayan al estudio los conductores y técnicos. Pero los programas con invitados son imbéciles? Y encima los pajeros van en vez de decir que no. A hablar al pedo y jugar. No es que va un infectólogo. Yo tambien quiero almorzar con mis amigos kingas 👌🏻 — Migue Granados 🍿 (@miguegranados) May 17, 2020

Dentro de la comunidad artística empezaron a haber fuertes cruces. Uno de ellos fue protagonizado por el comediante Migue Granados. “Comprendo al rubro televisión y que vayan al estudio los conductores y técnicos. Pero los programas con invitados, ¿son imbéciles? Y encima los pajeros van en vez de decir que no. A hablar al pedo y jugar. No es que va un infectólogo. Yo también quiero almorzar con mis amigos kingas”, tuiteó.