La cumbre secreta de Dalma, Gianinna y Jana: los chats previos al alta de Diego y las críticas a Ojeda

A medida que pasan los días se van conociendo más detalles sobre la causa por la muerte de Diego Armando Maradona que tiene en el centro de la escena al médico personal del astro, Leopoldo Luque, y a su psiquiatra, Agustina Cosachov. En el programa que conduce Alejandro Fantino por America Tv mostraron más mensajes del chat que compartían los profesionales mencionados con la familia de Diego.

Allí, en las conversaciones en las que participaban Dalma, Gianinna, Jana, Diego Junior y Verónica Ojeda, no sólo había fuertes cruces sino también algunas reacciones un poco fuera de lugar como fue la preocupación de Luque por cómo había salido en una foto que le sacaron y fue publicada en diferentes medios.

En esos chats, que van desde el 7 al 10 de noviembre (días después de la intervención quirúrgica de Diego), se ve como Dalma se enojó participaciones en los medios de gente del entorno de su padre y cómo además solicitaba que por favor las personas que lo cuidan no caigan en darle cosas que no correspondía por su estado de salud, como pastillas para dormir y alcohol.

También hubo críticas contra Ojeda por meter en una reunión a su abogado, lo que consideraron que no era necesario y agigantó la grieta en el clan Maradona. “Cumpliéndola y ver de qué forma nos ‘capacitamos’ para poder ayudarlo y sostener el ‘no’ cuando pida tomar, cuando pida pastillas para dormir”, escribió el mismo 7 de noviembre Gianinna, al referirse a la posibilidad de que Diego tenga una internación domiciliaria para sacarlo de la clínica en donde había sido operado y se encontraba en recuperación.

“Como todos sabíamos y estamos de acuerdo, las únicas autorizadas somos Gianinna, Jana y yo”. Gianinna contestó que Ojeda “estaba al tanto de que no podía entrar”. “Quiero saber si todos están de acuerdo. Acá hay que sumar, no venir a hacer quilombo”, contestó Dalma.

En otro de los chats, luego llegó el reproche de por las declaraciones del ex médico de Diego, Alfredo Cahe, que en diálogo con la prensa había hecho foco en el estado en el que habría visto al ex técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata. “Dice en la tele que papá está completamente dormido y que nunca se despertó. ¿Este tipo está loco? Ayer de acá le dijeron que se vaya, no entiendo”, escribió Gianinna.

"Creo que, como decíamos el otro día, mucha gente va a hablar y, con todo respeto profesional por el doctor Cahe, está mayor... pensémoslo así", señaló Cosachov, desestimando los dichos del doctor.

El 10 de noviembre, Gianinna convocó a sus hermanas de urgencia. “Vamos a tener que hablar las tres con papá. se quiere ir”, alertó y contó detalles de esa mañana. “Arrancó a las 5, lo estiré hasta las 7 y le pedí el desayuno. Pidió bañarse, lo afeitaron, perfumado y todo. Pidió pantalón. Ahora nos queda la parte más difícil”, escribió la empresaria. Al día siguiente, Diego dejaba la clínica por orden de Luque y comenzaba la internación domiciliaria en la casa de Tigre.

Durante la tarde de ese 10 de noviembre, Gianinna retoma el chat. “Disculpen, ¿hay que llevar abogado a la reunión de hoy? No entiendo”. “Yo tampoco entiendo, ¿qué pasó?”, se sorprendió Dalma. “¿Qué es lo que pasa?”, preguntó Jana. “Supuestamente Verónica va con su abogado a la reunión de hoy. Por experiencia tengo miedo. Simplemente eso”, informó Gianinna.

Este comentario desató la furia de Dalma: “Que se deje de hacer circo. No hay reunión entonces. Para hacer circo que se vaya a otro lado”, comentó la hija mayor. Jana intervino buscando una postura conciliatoria: “Lo ideal sería en el caso de que vaya con un abogado que se quede afuera y podamos tener una reunión de gente adulta y tranquila. Dándole a cada uno su espacio para encontrar la manera de seguir esto adelante”.