La curiosa fantasía de Esteban Lamothe: "Mirtha es una mujer que me llama la atención, tendría algo con ella”

En una íntima charla con Jey Mammón en Estelita en casa, el ciclo que conduce el humorista por la pantalla de América TV, Esteban Lamothe habló de sus inicios, de su mote de "galán" y hasta se animó a revelar que tendría una aventura amorosa con Mirtha Legrand: "Ella es una mujer que me llama la atención, tendría algo con ella”, reveló el actor sobre la diva de los almuerzos.

Durante la entrevista con el personaje de Jey, Lamothe contó que no siempre fue actor y que hasta los 30 años se ganó al vida como mozo. "Arranqué a los 13…un montón de tiempo. Fui un mozo intuitivo, porque cuando iba a una mesa me daba cuenta si querían conversar, si preferían no charlar, o si me querían pelear. Hay muchas personas que no están bien y se la agarran con el mozo, eso me pasó un montón de veces”, contó.

Por otra parte, se refirió a sus atributos físicos y sostuvo que se cree una persona linda: “Si, me veo lindo, tengo algo. Osea, yo nunca fui lindo, pero mi primer papel protagónico fue con la China Suárez, que es una de las mujeres más lindas del país, y ahí la gente, me vieron al lado de ella, y empezaron a decir que era lindo. Me parece que me puse lindo de grande. De chico era más narigón, más flaco...”.

En ese momento, Jey Mammón, lo obligó a elegir con que famosas haría un trío junto a su novia, Katia Szechtman. Pero si bien Celeste Cid, Marcela Kloosterboer y Natalie Pérez fueron algunas de las candidatas sobre la mesa, Lamothe esquivó la picante consulta y luego de contar que hizo tríos sexuales, el intérprete contó que hay muchos hombres que le parecen atractivos.

“Nunca estuve con una mujer más grande que yo. Estuve, pero un poquito más grande, no significativamente, tengo 43 años y no estuve con alguien de 60 y 80, por ejemplo”, continuó el ex novio de Julieta Zylberberg.

Ante esa frase, Jey decidió indagar un poco más y le preguntó sobre las figuras del espectáculo mayores con las que le gustaría estar. “Si, no tendría problemas con la edad siempre y cuando me guste la mujer. Mirtha (Legrand) por ejemplo... Ella es una mujer que me llama la atención, tendría algo con ella”.​​​​, lanzó el protagonista de Educando a Nina y El Marginal.

Finalmente, Estelita siguió con el juego y le preguntó: “¿Con quién te irías de gira una noche? ¿Patricia Bullrich, Joaquín Galán o Lío Pecoraro?”. A lo que el actor, muy seguro, respondió: “Obvio que con Patricia Bullrich. No sé por qué, si por su juventud o qué, pero creo que es una persona con la que podría hablar y mínimamente entenderla a pesar de todo", cerró.