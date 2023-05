¿La de hacerte cargo la conocés, Estefi? Marixa Balli volvió a liquidar a su compañera

“Me pareció totalmente innecesario cuando uno tiene buena onda”, le manifestó Marixa Balli a Estefi Berardi luego de que su compañera pusiera en tela de juicio si Rodrigo Bueno le dedicó o no la canción “Lo mejor del amor” a la bailarina. Si bien lo hizo mediante un video del cantante, su comentario delirante fue lo que desató la furia.

“A quien le dedicó Rodrigo lo mejor del amor, contado por él”, compartió Berardi en un tuit junto a un video de Rodrigo. Sin embargo, en su descripción mintió por completo, ya que el cantante simplemente reveló en qué se inspiró para escribirla.

El comentario "mala leche" de Berardi, poniendo en duda si era verdad o no que estaba dedicado a Marixa, algo contado por ella, fue lo que alimentó su bronca. Por esta razón, la creadora de la Cachaca mostró una carta inédita que le dejó el cantante, en donde le escribió: “Por todo lo que yo te quiero, fue lo mejor del amor”.

A raíz de esto, en el último programa de LAM, Marixa opinó: “Es cizañera. Me causó gracia. Tuviste muchas ganas de poner esa pequeña pimienta. Vos lo pusiste con tu intención y me parece genial. Yo no necesito que la gente me crea o me deje de creer. Lo que digo hoy en día con él ya fallecido, lo decía también con él vivo. Ami no me modifica nada”.

Además, por si Berardi se olvidó de investigar, la dueña de Xurama recordó que todo lo que ella muestra en la actualidad lo pudo charlar con Rodrigo en su momento. Aunque en el momento que ocurrió el romance Berardi tenía un año, todo está digitalizado y podría buscar las declaraciones incluso de la ex pareja del cantante, Patricia Pacheco, quién confirmó los dichos de Balli.

“Tengo que andar mostrando cosas que en el fondo digo, ¿será posible?. El ya está, ya murió. Lo más importante es lo que me quedó a mi de él. Porque sino parece que uno está peleando por un puesto y no es así. Pero siempre fui el grano en el medio porque fui una mina que lo cuidó todo el tiempo que pude. No se olviden que él me buscó y terminé bien con él. En ese momento yo estaba sumamente de novia y Rodrigo tenía sus momentos. Si uno lo analiza a Rodrigo, hay días que me quería profundamente, y había otros que cuando se daba cuenta de mis otras relaciones, explotaba el tipo”, afirmó Marixa.

Por su parte, y lejos de hacerse cargo o mostrar respeto ante su compañera de trabajo, Estefi explicó: “No sé porque mezclaron todo. Estaba en todos lados el video eso, no es que yo descubrí la pólvora. Lo subí porque me parecía interesante la historia que compartió. ¿Por qué no le creería y por qué sería importante que yo le crea o le deje de creer?”. Además, evitando mencionar el comentario que puso en el video, que al fín y al cabo es lo que le molestó a la bailarina, Berardi concluyó: “No fue con mala intención para nada. Lo que yo publiqué fue algo dicho por él, no es que yo conté o inventé algo. Está en todos lados”.