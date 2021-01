La decisión de la "China" y Vicuña tras el positivo de "Pampita": temen por Amancio y Magnolia

Familias ensambladas y la pandemia. Carolina "Pampita" Ardohain confirmó ayer, a través de un posteo en redes sociales, que tanto ella como su marido dieron positivos de coronavirus (Covid-19) al regresar de las vacaciones familiares en México en las que aprovecharon para anunciar el embarazo de cuatro meses de la modelo. La determinación que tomó Benjamín Vicuña tras la noticia y la preocupación de la "China" por la exposición de su bebé, Amancio.

"Estoy contagiada y Robert (García Moritán) también. Mis hijos están perfectos de salud, no tuvieron fiebre, ni ningún síntoma", precisó la modelo y conductora, al tiempo que detalló: "Llegamos a la Argentina con el PCR negativo, como corresponde. Fui a hacerle el hisopado por protocolo, porque tenía un viaje programado. No tenía ningún síntoma, ni ningún familiar ni nadie que conozca contagiado y así me enteré unas horas después. Desde ese momento estamos con Robert aislados en una habitación".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pampita, su marido y los tres hijos que tuvo junto a Benjamín Vicuña regresaron de México el jueves de la semana pasada. Ni bien recibió el resultado positivo, la modelo se comunicó con el actor chileno para contarle el cuadro de situación. Y si bien hubo alivio por la falta de síntomas de Bautista, Beltrán y Benicio, lo cierto es que los tres deberán repetir el test en los próximos días para estar seguros de que no contrajeron el virus.

Vicuña tenía planificado unas vacaciones familiares que organizó antes de que la modelo viajara al Caribe. Ahora, frente al cuadro de situación, no sólo decidió cancelar sus planes, sino que además hay preocupación en el entorno familiar. ¿El motivo? De acuerdo a lo que consigna el portal de noticias TN, la "China" paseó el domingo junto a los hijos mayores de su pareja en un shopping acompañada de Magnolia y Amancio. Lo que no se sabe es si Rufina, la hija mayor de la actriz con Nicolás Cabré, también tuvo contacto con ellos.

Por protocolo, los hijos de "Pampita" deberían haber cumplido con el aislamiento al regresar al país. Ahora, ambas familias debieran hacer lo mismo e hisoparse de forma masiva, para determinar si hubo o no más contagios y evitar así la circulación del virus.