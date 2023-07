La decisión que tomó la pareja de Maxi López y el reclamo de Valentino por su hermanita

Después de recibir el llamado directo de Wanda Nara, Maxi López armó las valijas y dejó Inglaterra para regresar a la Argentina y acompañar a sus tres hijos mayores. Para sorpresa de muchos, la modelo Daniela Christiansson decidió quedarse en el Viejo Continente. El motivo por el cual no viajó a Buenos Aires y el reclamo a la distancia de Valentino por su hermanita, Elle.

El duro diagnóstico de la conductora de Masterchef alteró la agenda de la familia ensamblada. En efecto, López tenía planificado viajar unos días a Suiza junto a Christiansson para que la pequeña de tres meses conozca el pueblo en el que nació la modelo y participar del festejo de cumpleaños de su abuelo materno.

"Hola Suiza. El primer viaje de Elle salió muy bien. Mostrándole a mi hija el pueblo en el que nací", destacó la modelo desde Europa, al tiempo que compartió divertidas postales en la que se las puede ver a ambas disfrutar del veranito y de las cálidas temperaturas.

Dos semanas atrás, López y la modelo celebraron los primeros tres meses de vida de Elle en Inglaterra. "Tres meses de vos ya. ¡No puedo creer que ya tengas tres meses! Pasa tan rápido", escribió la mamá primeriza.

El posteo no pasó inadvertido. Desde Buenos Aires, ciudad en la que se instaló meses atrás para jugar en las inferiores de River y comenzar así su carrera como futbolista profesional, Valentino le dio like al posteo, aunque les espetó: "¡Y todavía no la conozco!".

Según trascendió, la modelo prefirió no viajar a la Argentina para evitar el revuelo mediático y acompañar así a la distancia tanto a López, como a sus tres hijos varones.

Maxi llegó el domingo a la mañana y lo primero que hizo fue pasar por Nordelta para recoger a Valentino, Constantino y Benedicto. El ahora ex futbolista se encargó de compartir un video por la tarde en el que se los podía ver a los chicos jugando al fútbol tenis y luego se viralizaron imágenes suyas en un exclusivo supermercado de Tigre.