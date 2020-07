La defensa de la mamá de Samanta de Bake Off: “El odio de la gente por hacer una torta no se comprende"

La final Bake Off Argentina se robó todas las miradas el domingo. Y es que a raíz de los escándalos que se sucedieron en las últimas semanas, el reality de cocina promedió 16,4 puntos de rating convirtiéndose, sin duda, en lo más visto de la jornada.

Hubo una gran expectativa por el último capítulo del ciclo emitido por Telefe, en el que la producción confirmó que Samanta Casais no era una pastelera amateur y si bien se coronó como la ganadora, los jurados Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar optaron por quitarle el título de "mejor cocinera amateur" y dárselo a Damián Pier Basile.

En medio de este panorama, fue Susana Mendoza -la madre de Samanta-, quien decidió salir a defender a la polémica pastelera luego de que se confirmara que infringió el contrato del concurso.

“Es una competencia de tortas y esto ya se convirtió en el Coliseo. Es como si la gente tuviera la mente chata”, aseguró la mujer desde la puerta de su casa.

Además, en diálogo con Informados se refirió a la descalificación de su hija. “Es un programa de pastelería y al leer un ítem comprendió que hablaban de la pastelería y no de la gastronomía en general, por eso ella puso que ‘no’. Ella malinterpretó algo. Si las reglas eran así, bueno. Ella con mucha dignidad se presentó, y no cualquiera lo haría, y aceptó su error”.

En ese sentido, señaló que no era injusta con la resolución del conflicto y salió con todo a defender a su hija y su talento como pastelera. “El odio de la gente no se comprende, tan solo por hacer una torta. Es incomprensible, pero eso le ocurre a todos los genios. Siempre los quieren pisar”, señaló, visiblemente molesta por las críticas contra su hija.

Y concluyó: “Quiero dejar muy bien en claro que ella no es pastelera, es amateur. Jamás hizo un curso de pastelería. Es un don que Dios y la gente no acepta eso. Ella empezó mirando a los grandes pasteleros por televisión. Desde chiquitita lo hizo, nunca hizo un curso. Ella ama la pastelería”.

Cabe destacar que si bien no se refirió a su participación una vez terminado el reality, Samanta realizó un contundente descargo durante el capítulo final: "La pasé muy mal con todo lo que se dijo de mí, sobre todo en las redes sociales. Cometí un error, soy humana y lo admito. Pido disculpas y quiero que quede claro que no soy profesional pastelera, no estudié pastelería y mucho menos trabajé de eso", sentenció.