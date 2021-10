"La dejé de querer": la lapidaria frase que Icardi le dijo a la China sobre su matrimonio con Wanda

Si bien Mauro Icardi se muestra sumamente arrepentido en redes sociales por lo que pasó con su mujer, Wanda Nara, a quien habría engañado virtualmente con la China Suárez, lo cierto es que hace unos meses las cosas eran distintas para el jugador del París Saint Germain, ya que le habría dicho a la actriz que estaba por separarse y que ya no sentía amor por su esposa.

El escándalo se desató hace más de una semana, cuando Nara acusó a Suárez de haber arruinado otra familia más "por zorra". El mensaje fue publicado en su Instagram, y después de eso, la rubia dejó trascender a los medios que había encontrado chats de Icardi con la China.

Si bien no trascendió todo el contenido de esos mensajes, se sabe que esas conversaciones la ex de Bejamín Vicuña le dijo al delantero que le gustaría encontrarse con él en algún bar del mundo donde no fuera conocido. Aunque sólo trascendió esa parte del chat, lo cierto es que las conversaciones datan de varios meses atrás, cuando todavía el vínculo no era público.

Aunque ahora Icardi se muestra totalmente arrepentido por haber hecho sufrir a su mujer con sus mentiras, la realidad es que eso no siempre fue así, porque incluso llegó a confesarle a la China que quería separarse y que ya no estaba enamorado de Wanda.

La información fue dada a conocer en Los Ángeles de la Mañana, cuando el propio Ángel de Brito contó detalles de la conversación entre ambos. "Ellos dos empezaron a hablar hace meses y lo primero que él le dice a ella es 'sos la mujer de mis sueños, sos mi idola. Te veo desde chiquito'. Así arranca", comenzó detallando De Brito, tras ponerse en contacto con un allegado a Suárez.

Es que trascendió que Mauro le dijo a la actriz que siempre la veía en los programas preferidos de su infancia, y que ya desde ahí gustaba de ella. "Pero después, Icardi, solo, sin que nadie le pregunte nada, le empieza a contar que está en crisis con Wanda. Crisis que en su momento se dijo y fue desmentida por todos", explicó el conductor.

"Icardi le empieza a contar a la China de la crisis y le dice 'me quiero separar de Wanda y Wanda no se hace cargo. No la quiero más como pareja. La dejé de querer. La veo como una hermana o como una madre'", detalló De Brito, poniendo sobre la mesa la fuerte conversación que habría descubierto Nara.

Este relato coincide con lo que también dijo hace pocos días Suárez, en el comunicado que subió a su Instagram y en el cual aseguró que el futbolista le había dicho que estaba por separarse, y que ella creyó en ello. "Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos", sostuvo. Además, dijo que ya pasó otras veces por lo mismo, y que siempre paga las equivocaciones de los demás con su reputación y carrera.