La delgada línea Wanda: de chicanear a su madre por el "secuestro" de Mauro a revelar cómo está su salud

La popularidad de Wanda Nara la ha llevado a que cada información que dé respecto a su vida sea noticia. Es que, desde que ganó el Martín Fierro como revelación hace unos meses, ella y su familia volvieron al centro de la polémica, primero debido a la noticia de su enfermedad y el posterior cruce con Jorge Lanata, y después, por el audio donde Nora Colosimo tilda a su hija y a su yerno, Mauro Icardi, de tóxicos.

En esta dinámica pública de Wanda fue que la conductora de MasterChef contestó unas preguntas a sus seguidores de Instagram y aprovechó para dar testimonio respecto a las declaraciones filtradas de su mamá. "Wan, ¿es verdad lo que salen en las noticias de que Mauro te tiene amenazada?", le preguntaron.

La modelo eligió responder de una forma bien gráfica y subió una foto donde se los ve a ambos acaramelados, sonrientes y a los besos en una piscina. "Sí, sólo que a veces me chapo a mi secuestrador así me da mejor comida", contestó Nara. "Y me deja hacer una llamada y me desata un ratito las manos", agregó.

El tono chistoso con el que tomó la filtración de su madre, reveló que las turbulencias familiares que habían generado las declaraciones de Colosimo quedaron en el pasado. Es un hecho que estas fueron en el medio de lo que se conoció como Wandagate, pero que tranquilamente podría haberse llamado Icardigate, porque se trata del evento en el cual salió a la luz que él y Eugenia "La China" Suárez estuvieron cerca de intimar, tras encontrarse en un hotel en París.

Aquel escándalo fue, probablemente, la historia más convocante del mundo del espectáculo durante 2022. Las idas y vueltas entre Wanda y él, con terceros y terceras en discordia, como lo fue la supuesta relación con L-Gante, tan negada en público y afirmada entre bambalinas, coparon todo el año, hasta que finalmente la -enésima- reconciliación llegó.

Lo cierto es que esta vuelta al amor llegó en el momento justo como familia, luego de que el difícil diagnóstico de salud llegara a la vida de la mediática empresaria. Se trata de ese mismo que Lanata difundió en Radio Mitre en busca de la primicia y que llevó a la mujer y su entorno a criticarlo con dureza por la falta de humanidad expuesta.

Sobre este tema tan íntimo y privado de ella y su familia, también habló la mujer, quien contestó a sus seguidores una pregunta al respecto. "¿Estás mejor de salud? Te quiero, cuidate", le escribió una de las personas que la sigue en Instagram. "Sí, siguiendo los tratamientos. De a poco y con el amor de todos lo que me aman", confirmó Wanda.

En la imagen que graficó el momento se la vio a ella recibiendo una inyección desde su nuevo hogar en Turquía, donde Mauro la rompe como delantero del Galatasaray, uno de los equipos de fútbol más famosos del país bicontinental. Las palabras de Wanda sobre su tratamiento son suficientes. La familia y el apoyo de quienes más la aman es fundamental para lo que se viene.