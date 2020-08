La demanda millonaria que prepara Cubero contra Nicole: "Le va a reclamar 3 millones de pesos"

La revelación de su promedio sexual durante su matrimonio con Fabían Cubero podría traerle más de un dolor de cabeza a Nicole Neumann. .Días atrás, la modelo sorprendió a todos al contar que mantenía relaciones cuatro veces por semana con el ex futbolista a 10 años de casada. El hecho le molestó al ex defensor de Vélez, que tendría decidido acudir a la justicia para reclamarle a Nicole una suma millonaria en pesos.

Según explicaron en Confrontados, la modelo rompió el bozal legal, que ella mismo le impuso a su ex y a la pareja de éste, Micaela Viciconte, dando a conocer situaciones íntimas y sumamente privadas. “La propia Nicole tomó la decisión de ponerles un bozal legal a Cubero y Viciconte, pero hace horas vulneró ese pedido que ella misma le había pedido a la Justicia al hacer referencia al récord sexual de él", detalló Carlos Monti.

Al mismo tiempo, el periodista aseguró que “los abogados del ex futbolista están haciendo las cuentas” y acudirán a la justicia para reclamarle una muy elevada suma a la modelo. La multa que deben pagar cada vez que mencionan al otro en público, ya sea en redes sociales, portales o programas de televisión, es de 500.000 pesos. "Ya la cuenta está en ¡3 millones de pesos!”, sostuvo Monti.

Y agregó: “Me decían que Cubero y Viciconte dejan correr el agua, dejan que hable, que hable... y en un momento van a aparecer por Tribunales para que ella pague”. Por su parte, la conductora del ciclo, Marina Calabró, sumó: “Tengo la misma información. Habrían habido seis violaciones al bozal legal”.

A principios de agosto, Nicole había revelado que una de las razones que motivaron la separación de Fabián Cubero era que el futbolista la había dejado "de atraer como hombre". "Un día dejé de viajar con él porque no teníamos tema de conversación, no nos divertían las mismas cosas y no tenía nada para compartir", había contado la modelo en un intercambio de mensajes que mantuvo con Yanina Latorre.

El 19 de agosto, la panelista realizó una jugada declaración durante la entrevista que le realizó al Pollo Álvarez en Las 10 de Nicole, por KZO: "Vamos a ir al campo más íntimo. Yo recuerdo que a una semanita de casado, sale una nota en vivo de Tefi, tu mujer, y le preguntaron ‘¿cómo estaban en la intimidad?'. Y ella respondió que siempre estabas cansado. ¿Mejoró el promedio o seguimos en esa sintonía?", le consultó Nicole al Pollo.

Muy sincero, Álvarez respondió: "¡Empeoró ese promedio! Pero es así: el sexo pasó de moda. Hay que tener poco, lo normal". Interesada en el tema, la modelo retrucó: "¿Para vos cuánto es poco, normal, semanalmente?". A lo que, muy convencido, el conductor de El Trece contestó: "Para una pareja que está hace 4 años, uno de casados, tres veces por semana está perfecto. No nos movamos de ahí".

Esta respuesta terminó motivando a Nicole a hacer una confesión hot sobre su pasada relación con Cubero. "Pará, yo estaba en ese promedio a diez años de casada", contó, entre risas, la modelo. A lo que, con picardía, el Pollo sentenció: "Vos serás una golosa".