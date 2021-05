La descontrolada furia de Marianna Nannis contra Fátima Florez: "Bruta, ordinaria y exagerada"

La semana pasada, la pista de La Academia de ShowMatch fue testigo de dos de las mejores imitaciones del ciclo: Fátima Florez y Freddy Villarreal aprovecharon el debut de Charlotte Caniggia para parodiar a su mamá, Mariana Nannis, y a su hermano, Alexander, respectivamente. ¿El resultado? Las redes sociales estallaron por lo parecido de la imitación de ambos, sobre todo la del autodenominado "Emperador".

Los humoristas salieron a escena después que Charlotte Caniggia hiciera su debut en el certamen. “Han venido Mariana Nannis y también vino Alex, que pensaba que estaba en otro canal”, advirtió Marcelo Tinelli. Fue entonces que Fátima, en la piel de Nannis, cobró protagonismo y causó las risas en el estudio. “Vengo a apoyar a mi hija porque la rompe. Pongan a votar al público porque ella la rompe. Yo no conozco al jurado y a vos (Marcelo) tampoco, con esa cara nueva", lanzó.

Divertida, hasta se dio el gusto de tirar un chiste que no fue del agrado de Charlotte: "Me costó un huevo llegar hasta acá. Me tuve que tomar un jet privado. Hago más rápido yendo a Marsella”. Y, en referencia a la partida de Alex del ciclo culinario, acotó: “Él estaba en otro lado, pero no queremos laburar. Mis hijos trabajan menos que el peluquero de (Horacio Rodríguez) Larreta”.

A su turno, Freddy causó el aplaudo y la admiración de todos al lograr emular a la perfección todos los aspectos del mediático. “Hola Marce, ¿todo bien, bro? Acá el más facha. Siempre facha, nunca ‘infacha’. Nunca ‘cucurracha’. ¿Qué pasa que en el jurado no está Nacha? Pegando con el hacha. ¡Acá el pu... amo! Vengo a acompañar a mi hermana que va a eliminar a todos los ‘barat’. ¿Quiero estar Politichef, puedo?”, dijo.

Pero a casi una semana de aquel divertido sketch, reapareció la verdadera Nannis para arremeter con furia contra Fátima y tildar de "ordinaria" la imitación. “Es muy ordinaria. Me imita como muy barrio bajera. ¿Cómo te puedo explicar? No sé…Viste…como una mujer muy exagerada, ordinaria. Yo no me visto así, primero. Y segundo, me imita muy mal”, aseguró la ex de Claudio Paul Caniggia en un audio que dieron a conocer en Intrusos.

Furiosa por la burla, amenazó al conductor que "si no la corta con la imitación, va a pasar a mayores. Yo no quiero estar ahí. Usan mi persona para ganar plata. Como muy bruta, muy rara, yo no soy así. O sea, cualquier cosa pero bueno, déjalo”, apuntó Nannis, quien al día siguiente se había mostrado "enojada e indignada" con Marcelo Tinelli durante un intercambio de mensajes que mantuvo con Juan Etchegoyen, en Radio Mitre.

En aquella oportunidad, el periodista contó lo que le dijo la mediática: "Ella me dijo: ‘No vi la imitación, no estoy en la Argentina y tengo mejores cosas para mirar. Tampoco me interesa verla y voy a seguir durmiendo’. Estaba como muy caliente”. Al ver la imitación, trascendió, Nannis se comunicó con Charlotte y luego de que su hija se desligara del tema, llamó a sus abogados. “Este tipo no entiende lo que es un no. Yo no quiero estar ahí”, habría dicho.

Finalmente, amenazó con seguir la historia por la vía judicial para reclamar un resarcimiento que ella considera como "justo" y completó con una contundente frase contra el conductor de canal Trece y sus humoristas: "Usan mi persona para ganar plata. Sino la corta con la imitación va a pasar a mayores esto”.