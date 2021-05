La desmentida en medio de rumores de crisis: qué dijo la "China" de su relación con Vicuña

Tras haber vuelto de su viaje a Miami, la China Suárez contó que viajó a los Estados Unidos a conocer al hijo de su amiga Sofía Sarkany, quien falleció hace ya algunas semanas tras luchar con un largo cáncer.

A su regreso, la actriz se animó a hablar de su vínculo con su pareja, y padre de dos de sus tres hijos, con quien aseguró que todo está más que bien. "Esta vez no estamos separados", dijo sobre Benjamín Vicuña, respecto a los rumores que afirmaban que estaban distanciados.

Al arribar al aeropuerto de Ezeiza este domingo acompañada por sus dos hijos más pequeños, Magnolia y Amancio, la China contó que su viaje salió muy bien, y que la realidad es que tenía planeado volar hacia Miami hace dos semanas, aunque no pudo hacerlo porque se enfermó de Covid-19.

"Tuve que postergar todo. Ahora me fui con mi mamá, que se quedó allá. Yo no me vacuné porque tengo que esperar tres meses (tras haberse infectado), pero mi mamá sí", aclaró en diálogo con Intrusos.

Además, dijo que después de haberse contagiado, lo único que le quedó como secuela es que su olfato no volvió a ser igual al de antes. "No lo recuperé al 100% y es medio desesperante. Yo era de las que siempre entraba a un lugar y sabía que olor había", contó.

Respecto a la muerte de su amiga Sofía Sarkany, dijo que es un tema muy delicado para ella, pero que la realidad es que viajó hasta allá para estar cerca de su entorno. De hecho, por suerte pudo ver a su familia, y conocer a su pequeño bebé, Felix.

En cuanto a su relación con Benjamín Vicuña, la actriz comentó que a pesar de los rumores, la verdad es que no está separada del chileno, sino que por el contrario, todo está bien.

"Esta vez sí que no estoy separada, no sé de dónde salió eso. No hay crisis, ni nada. Quizás lo dijeron por el viaje, que les pareció raro, pero es algo que tenía programado para antes, y tuve que reprogramarlo, y no lo iba a cancelar", cerró.

A su vuelta, la artista compartió una foto junto a su hija Rufina, quien se quedó en la Argentina con su papá, Nicolás Cabré. En esa imagen, según indicaron en Teleshow, la China posó con una gorra que sería justamente de Vicuña.

Aunque no se sacaron una foto juntos, la realidad es que no todo pasa por las redes sociales. Lo único que el actor sí compartió fue una imagen junto a sus tres hijos varones, a quienes no veía desde hacía varias semanas, ya que él también había viajado hacia Chile para cumplir unos compromisos laborales y pudo regresar justo cuando su mujer salía para Miami.