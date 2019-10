La desopilante reacción de la hija de Vero Lozano al enterarse de que Corcho fue novio de Susana

El universo del espectáculo sabe que antes de formar una familia con Verónica Lozano, Jorge "Corcho" Rodríguez fue pareja de Susana Giménez. Sin embargo Antonia, la hija de ambos, no lo sabía y se llevó una gran sorpresa al saberlo.

Así, Lozano relató en Twitter que la niña se topó con la noticia al rastrear información sobre su mamá en Internet. "Antonia me busca en Wikipedia, lee: 'Verónica en pareja con Corcho R, ex de Susana Giménez' y me grita: 'Susana podría haber sido mi mamá, ¡y entonces sería rubia!'", relató la conductora.

La reacción de Antonia causó risas entre los seguidores de Lozano en Twitter. "Hermoso. Cuando era chica quería ser hija de Xuxa y Tinelli", comentó Violeta Urtizberea, quien fue madre por primera vez hace poco más de una semana.

Susana Giménez y "Corcho" Rodríguez fueron pareja durante seis años y se separaron en el 2003. Cinco años después, el empresario contrajo matrimonio con Lozano y un año después se convirtieron en padres.