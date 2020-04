La despedida de Baby Etchecopar de Radio 10: "Cristóbal López es un tipazo"

Después de 20 años en la misma emisora, Baby Etchecopar hizo hoy su último programa en Radio 10. Como era de esperarse, el conductor hizo un editorial bastante extenso en el que rememoro todo lo que le brindó su trabajo, y en el que además aprovechó para despedirse de sus oyentes y para contar también cuando, según él, las cosas cambiaron en la radio.

Si bien en un principio se dijo que las autoridades de la radio le habían pedido a Etchecopar que cambiara de horario de su programa (de la mañana a última hora de la tarde) por su “bajo rating”, Baby lo negó rotundamente y sostuvo que fue despedido por “cuestiones ideológicas”.

En este contexto, el conductor de El ángel aprovechó el espacio para hablar de los cruces que mantuvo en el último tiempo con diferentes colegas, y también mencionó lo que significó para la emisora la salida de Daniel Hadad y la llegada de Cristóbal Lopez y Fabián De Sousa.

"Hoy me regalo este día para mí, para recodar cómo fue mi vida en esta radio. Fueron 20 años de charlas, peleas y consejos; me enseñaron y yo aprendí", dijo al principio de su descargo, en el que además contó que en el año 1999, Jorge 'Corcho' Rodríguez, le dijo que lo iba a ayudar a entrar en la radio, si Hadad le daba la oportunidad.

"Yo había hecho uno de mis últimos programas de América y lo había invitado a Hadad, que para mí es el tipo más importante, lúcido y coherente de los que tengo en la vida. Ahí se estaba armando la radio. El Negro Oro medía 50 puntos, y Hadad me dijo que le quedaban dos horas el sábado a la noche; era como una suplencia y me la ofreció. En realidad le quedaban cuatro, pero me quería dar dos por 1.800 mangos y yo le dije 'por esta plata, te hago las cuatro horas'. Daniel creía que no iba a poder, pero le pedí que me dejara probar, y él confió", señaló.

Al mes de haber entrado, Baby recibió la noticia de que su programa había hecho 46 puntos de rating, y que por eso las autoridades de la emisora habían decidido renovarle el contrato por un año más.

Luego de eso, Etchecopar recordó cómo el programa se convirtió en un fenómeno que lograba juntar a "500 personas en la puerta" de la emisora, pero que cuando llegaron Cristina y Néstor Kirchner, las cosas cambiaron.

"Empezaron a quedarse con los medios, llegaron los aprietes, la extorsión para quedarse con los medios. Creían que con la mentira serían próceres. Un día, recibimos la triste noticia que Daniel ya no era el dueño de Radio 10, porque a la emisora la habían comprado los dueños del casino, Cristóbal Lopez y Fabián De Sousa. Me ofrecieron seguir en la radio, y acepté encantando sin importarme que era del kichnerismo. Un día me dicen 'está Cristóbal López y quiere conocerte'. Yo pensaba que era un cuco de los medios, fui arremangado y Cristóbal estaba haciendo asado; descubrí a un tipazo que hasta hoy me cae bien. De todos modos, siempre me preguntaba cuando me iban a echar, porque Baby no tenía nada que ver con la línea editorial de la emisora", dijo.

Sin embargo, el conductor reveló que en el último tiempo la situación empeoró con la llegada del gerente Paco Mármol, porque echaron a Eduardo Feinmann y en su lugar pusieron a Leonardo Greco, "un payaso ridículo que destrozó la radio", según él.

"En los medios te echan cuando empiezan degradándote . Después de que lo echan a Feinmann, aparece el bravo zorro. Navarro, patotero, que creía que se podía llevar el mundo por delante. Navarro corría a todo el mundo por la pauta, parece que todo el mundo hacía radio por la plata. Cuando esto se había trasformado en una máquina de engañar y de mentir", agregó.

Del mismo modo, en los últimos minutos de El ángel , Etchecopar le agradeció a cada uno de los trabajadores de la emisora, a sus compañeros de equipo y, sobre todo, a su histórica locutora, Belen Castellino. Luego, puso un aire el monólogo de Jose Sacristán en Solos en la madrugada y, finalmente, tras el bloque final del envío puso a sonar "El Revelde", el tema de La Renga que eligió como estandarte.

El futuro de Baby

A pesar de que todavía no está confirmado, parece que el conductor llegará próximamente a Radio Rivadavia, sobre todo porque trascendió que el programa “La Oral Deportiva", que conduce Fernando Niembro en dos turnos, será levantado a la mañana.

"Quiero contarles que ayer la máxima autoridad de esta radio (Marcelo Fígoli) me dice que este programa no va a salir más al aire. No sé si tenemos algunas horas más. Me dieron motivos vagos, inentendibles, inexplicables”, detalló Niembro, quien enojado aseguró que le “faltaron al respeto”.