El ex presidente Fernando de la Rúa falleció esta madrugada a los 81 años en el sanatorio Fleming de la ciudad de Buenos Aires, luego de haber sido internado en estado "sumamente grave" a raíz de una descompensación generalizada que afectó su sistema cardíaco y renal. Padecía un cuadro oncológico avanzado. Entre los mensajes de condolencias a sus familiares, se destacó el de Shakira, quien supo ser la nuera del ex mandatario.

Al igual que el resto, la cantante colombiana utilizó su cuenta de Twitter para despedirse de su ex suegro. ''Fernando querido, Te has ido para siempre amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos", escribió.

Y sumó: "Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba. Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones, ves a buscar la tranquilidad y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido. Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero amigo''.

La artista supo mantener una relación entre el 2000 y el 2011 con Antonio de la Rúa que finalizó a raíz de las infidelidades de ambos. Sin ir más lejos, hace nueve años que Shakira y Gerard Piqué están juntos. La pareja se conoció en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, en verano del 2010, donde vivieron un affaire. Sin embargo, por aquella época la cantante de Barranquilla estaba en pareja con el hijo del difunto ex presidente.

Al mismo tiempo, por aquel entonces también apareció una joven llamada Marina Gallo que aseguró que durante los últimos seis años de la relación de "Antonito" con la cantante había sido la amante del hijo de De la Rúa. Según el relato de Marina Gallo, el empresario argentino salió con la cantante y con ella misma a la vez hasta que Shakira se enteró, se hartó y decidió dejarlo por el defensor del Barcelona.

Antonio de la Rúa mantiene actualmente una relación con la modelo colombiana Daniela Ramos, con quien tiene dos hijos, la cual inició tan pronto como la cantante cortó con él. Durante su relación, Antonio y Shakira generaron todo tipo de polémicas. Una de las más recordadas es, tal vez, cuando el hijo del ex presidente protagonizó en 2001 el videoclip musical del tema "Underneath Your Clothes" junto a la colombiana.

En aquella oportunidad, la secuencia no fue la que generó las críticas y cierto repudio de parte de la sociedad, sino el contexto en la que salió a la luz. Ese mismo año, Fernando de la Rúa tuvo que renunciar a su cargo a raíz de la crisis social, política y económica en la que estaba sumergida la Argentina que terminó con más de 30 muertos y más de 400 heridos producto de medidas como el "megacanje" o el "blindaje", que derivaron en el "corralito".