La despiadada pelea de Santiago Cúneo y Christian Martin: "Basura propagandística de la OTAN"

En una época donde el "crossover" es cada vez más popular en la industria cinematográfica, la televisión argentina nos regaló un cruce que será recordado durante mucho tiempo: Christian Martin, quien por estas horas se encuentra cubriendo el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, y Santiago Cúneo, reconocido en el mundo virtual por tener la lengua más rápida del lejano oeste. "Nadie insulta con tanta clase como Cúneo", advierten desde su entorno.

La palabra crossover procede del inglés y, traducido al castellano, significa cruce, lo que nos da una definición amplia, pero bastante acertada de su significado en la industria audiovisual. Y es que un crossover no es más que un cruce, una interrelación de historias, personajes o universos de distintas obras en una película o episodio de una serie. Bueno, acá sucede lo mismo: si bien ambos son periodistas, abarcan mundos y posturas distintas.

Pero una comparación los juntó, aunque claramente no los unió. Durante una de sus transmisiones diarias sobre la disputa entre Ucrania y Rusia que actualmente mantiene en vilo a gran parte del mundo, Martin se deshizo en insultos contra el conductor de Uno Más Uno Tres, ciclo que se emite por la pantalla de Canal 22 desde 2018 y que no tiene filtro alguno. Allí, Cúneo insulta a diestra y siniestra sin ningún tipo de censura. Un seguidor le dijo a Martin que era parecido y el corresponsal de LN+ lo criticó con todo.

Ante la cámara, el cronista disparó: "Cuando vaya a Buenos Aires, no sé si vive en Buenos Aires, lo vamos a ir a visitar. Ese tipo no trabaja en ningún canal serio, creo, ¿no? Es un gordo bocón que no le da el cerebro. Es envidia, porque a él le va mal y a mi me va bien", Las palabras del periodista internacional rápidamente llegaron a oídos de Cúneo, quien no dudó en responderle.

Mirando ante la cámara durante su programa, el periodista contraatacó con una lluvia descalificadora de insultos y agravios, sumado a un clip donde Martin habla de manera coloquial de las mujeres ucranianas: "Primero voy a mostrar quién sos gordo idiota, cagón, maricón, estúpido, tarado, traidor a la patria, inglés de mierda que se hace llamar vikingo. ¿Sabés qué? Chupame la p....boludo, acá somos todos criollos".

En ese momento, compartió un video editado donde, en medio de la guerra, Martin le responde a un seguidor: "El fantasma de Kiev es un juego. Las ucranianas están buenas, de lo mejor que hay en Europa". Al volver al piso, Cúneo siguió con su verborragia ofensiva: "¿En qué piensa esta basura inglesa, este Kelpers hijo de p....? en el culo de las ucranianas. Para él, las ucranianas son un paquete cogi....No son para él seres humanos que padecen la guerra, que sufren...".

Y continuó: "Que están en un momento de desolación absoluta, hijas, madres abuelas....¡están en la guerra! Y te recuerdo bobo, que cuánto más pesas, más rápido te caes. Él dice que le va bien y yo te contesto, cerebro de maní. La diferencia entre vos y yo, es que yo tengo patria y mi éxito, es decir lo que se me cantan los huevos y no lo que me mandan a decir. Y yo tengo con qué bancarme mi vida, mi canal y mi opinión".

Finalmente Cúneo decidió invitarlo a pelear en Plaza Roja, la más famosa de Moscú, y cerró con una dura amenaza: "Vos sos un gorila con cerebro de maní, que si no te dejás romper el culo y llenar la cabeza con lo que te dicen que digas, no tenés para comer, soquete. Primero sobreviví a la misión que te dieron de ir a cubrir desde el lado de Polonia la guerra. Si te dan los huevos pelotudo, cruzá que yo ya entregué tu foto a las fuerzas chechenas. Basura propagandística de la OTAN. Si sobrevivís, te invito a verte en la Plaza Roja, te garpo el pasaje y la hacemos bien internacional la final. El ideal sería vernos en Kiev, estaría bueno cruzarnos gordito, yo entro por Rusia y vos por Polonia. Yo a los enemigos no me conformo por cagarlos a trompadas, los quiero muertos".