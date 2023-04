"La despidieron por maltratos": Marcela Pagano y la trastienda de su salida de A24

Los últimos años del Grupo América no fueron para nada sencillos. Sus máximas figuras fueron denunciadas por maltratos, en el camino perdió a su histórica gerenta de Programación del canal, Liliana Parodi, recibió otro duro golpe cuando Viviana Canosa decidió abandonar su programa denunciando que el empresario y principal accionista del Grupo, Daniel Vila le prohibió emitir un crítico informe por el escrache que había sufrido Sergio Massa, y, como la guinda del pastel, el canal está pasando por uno de sus peores, por no decir el peor, momento económico. Pero cuando todo parecía encaminarse con la llegada de Marcelo Tinelli (al menos por el lado artístico), un nuevo escándalo volvió a golpear las puertas del canal.

Resulta que Marcela Pagano, conductora de Para que sepas, ciclo que se emite por la pantalla de A24, habría sido desvinculada de la señal a partir de varias denuncias internas de maltratos. Según pudo saber BigBang, la decisión fue tomada por las autoridades del canal (recordemos que Rolando Graña es el Coordinador de Contenidos Periodísticos en señal abierta de noticias) tras una investigación interna que inició recursos humanos a partir de varias denuncias y acusaciones de parte de todo el personal del canal contra la periodista. "La despidieron por maltrato. No puede entrar más al canal desde el lunes", le dijo una fuente allegada a SiPreBA, el sindicato de prensa.

Recordemos que en 2017, Pagano pasó del Grupo América al Grupo Clarín donde hizo pie en ciclos como Telenoche y envíos centrales para la emisora de cable de noticias del grupo: Todo Noticias (TN). Pero en 2021, cuando formaba parte del equipo de Solo una vuelta más, segmento que conducía Diego Sehinkman, sorprendió a todos con un posteo donde anunciaba que dejaba el programa y el canal para mudarse, una vez más, al canal dirigido por Vila. "Soy muy prudente en mis manejos, hasta que no terminaba un ciclo no quería meterme en el otro. Tengo la propuesta de conducir un noticiero. Me van a poder ver en otro rol que nunca hice", afirmaba por aquel entonces, entusiasmada por su nuevo rol en A24.

Pero a una semana de convertirse en tendencia en las redes sociales por el cruce que protagonizó junto a Eduardo Feinmann por la frenética trepada que registró el dólar paralelo en los últimos días, fue desvinculada de la señal. Las fuentes consultadas por este medio resaltaron que nada tuvo que ver el ida y vuelta que los conductores mantuvieron la semana pasada y ligaron la desvinculación de Pagano a un feroz historial de maltratos, humillaciones e insultos. "Maltrataba al personal de su programa", le detallaron a este sitio y agregaron que el elegido para reemplazarla este lunes sería Ramón Indart.

Al parecer, la desvinculación de la conductora de A24 era un "secreto a voces" y sólo era cuestión de tiempo que las autoridades del canal le mostraran la puerta de salida. "Hicieron una investigación interna en recursos humanos a partir de las acusaciones que comenzó a recibir. No fueron maltratos físicos, sino gritos e insultos", detallaron. De acuerdo a lo que pudo saber BigBang, la situación fue escalando hasta el punto de que tuvo que intervenir el gremio de periodistas y una de las quejas que más resonó era que al aire pedía material que no había sido planificado con anterioridad y que, lógicamente, no estaba preparado. De esta manera exponía a la producción a la parte artística de la señal.

A partir de ahí, el equipo del canal de la señal de noticias comenzó a quejarse por los pésimos tratos diario que recibían de parte de Pagano. Primero fue uno, después fue el otro. Así, el escándalo fue subiendo de tono hasta que llegó a oídos de las autoridades del canal, del SiPreBA y del SatSaid, los cuales pidieron explicaciones. Desde recursos humanos del canal iniciaron una investigación interna, recopilaron testimonios y testigos que habrían terminado por dar como verídica la denuncias contra la ex TN, lo que derivó en su inmediata desvinculación.

Según le explicaron a este portal, a partir de la semana que viene tendrá "prohibido" el acceso al canal y su reemplazo sería, al menos de manera momentánea, el mencionado Indart. Cabe remarcar que el grupo América tiene un historial de denuncias por maltrato reciente que inició con Antonio Laje y siguió con Liliana Parodi. Sin ir más lejos, los socios del Grupo habían apuntado contra Vila por su defensa a Laje. ¿Qué fue lo que sucedió? Después de las masivas denuncia por acoso sexual, maltrato y hostigamiento laboral en contra del conductor del noticiero de la mañana del canal, el INADI emitió un dictamen en el que no sólo certificó la violencia de Laje, sino que además cuestionó la reacción del Canal.

De acuerdo al organismo, el canal tuvo una "actitud reaccionaria, anacrónica e ineficaz" ante estas situaciones de violencia y maltrato de parte del histórico conductor. Fue en noviembre de 2021, tras la renuncia de María Belén Ludueña, quien se quebró al aire, cuando se despedía del noticiero Buenos Días América, que iniciaron las denuncias contra Laje y se multiplicaron rápidamente. La escalada fue tan dura que terminó con la salida de Parodi, que era gerente de contenidos del canal de Palermo. El conductor fue acusado por muchas ex compañeras de “maltrato laboral”, “violencia” y también por “acoso sexual”.