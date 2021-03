La dieta superproteica de Karina Gao para recuperarse del coronavirus

Karina Gao, la cocinera de Flor de Equipo, continúa recuperándose luego de infectarse de coronavirus, pasar varias semanas internada y haber sido inducida al coma farmacológico en pleno embarazo.

Así, está siguiendo un plan de alimentación diseñado por su nutricionista para recuperar la masa muscular que perdió en su internación. "Tengo que comer tres veces proteínas por día para recuperar mi masa muscular. Esto me aconsejó mi médica, ustedes consulten con médicos o nutricionistas antes", publicó en su cuenta de Instagram acompañando una fotografía de un maple completo de huevos.

Además, Karina reveló que respeta la tradición china de beber agua caliente. "Para los chinos el agua caliente cura todo, es como los argentinos tomando mate con más de 30 grados de calor; yo creo que chinos y argentinos somos hermanos separados al nacer en algunas cosas", explicó.

El miércoles, la cocinera dialogó vía telefónica con Florencia Peña, quien remarcó que el caso "despertó mucha alerta y angustia en los médicos y en la gente porque se suponía que las mujeres embarazadas no eran de riesgo y que casi no las afectaba el virus".

Así, Karina relató que su situación fue particularmente problemática porque se complicó a raíz de una infección. "Yo me interné por Covid, tuve neumonía bilateral, pero lo que me complicó más fue que me agarré una bacteria intrahospitalaria. Eso después me provocó la sepsis, y todo eso se fue sumando", ilustró.

La cocinera también remarcó la importancia del apoyo de su marido, el cocinero francés Dominique Croce, al momento de su recuperación. Cuando salió del coma “me desperté con él al lado, hablándome, y eso fue muy importante porque no me desperté sola. Me intubaron sola pero no me desperté sola y fue muy lindo. Él me repetía constantemente 'lo peor ya pasó' y eso me ayudó muchísimo".