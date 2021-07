La directora vocal de La Voz salió a dar explicaciones ante las acusaciones de "fraude" en el ciclo

La Voz Argentina es el ciclo actual más visto de la televisión, superando por amplia diferencia a programas de la talla de ShowMatch o Doctor Milagro. Y es por esta razón que, pese a que los protagonistas busquen evitarlo, cada emisión genera cierta disconformidad o críticas relacionadas a los concursantes y sus audiciones. Por ejemplo, en Intrusos se animaron a afirmar que existió una suerte de "fraude" a partir de la aparición en escena de participantes que previamente habían sido parte de otros concursos televisivos. Este es el caso de, por ejemplo, Abigail Ledesma, quien ya forma parte del equipo de Lali Espósito habiendo sido la ganadora de otro reality emitido por El Nueve.

De acuerdo con Rodrigo Lussich, para formar parte de La Voz hay que ser cantante amateur y no haber participado en otro concurso televisivo de canto. “La cláusula del contrato de La Voz establece que los participantes no deben haberse presentado en otro programa, ni haber cantado en otro lado”, había señalado previamente Dani Ambrosino.

A lo que Lussich, agregó: “Esta chica, Abigail, ganó un certamen de un segmento que se llama Dos al éxito, del programa Tu mejor sábado (en referencia al ciclo que condujeron Diego Pérez y Zaira Nara hace alrededor de seis años.)”. “Y fueron a un noticiero a festejar en una nota, y ahí mostraron cuando ganaron. Es la misma, pero estaba morocha y ahora se cambió el color de pelo. ¡Abigail Ledesma ganó!”, exclamó el conductor.

A partir de esta apreciación, la que decidió salir en defensa del concurso conducido por Marley por la pantalla de Telefe fue su directora vocal: Virginia Módica. A través de varias historias de Instagram, no dudó responderle al ciclo de América y de forma contundente disparó: "Me estoy haciendo famosa porque me está nombrando Rodrigo Lussich. Trabajo desde 2007 con el reality de High School Musical. Un montón de chicos que conozco talentosísimos...".

Según aclaró Módica, se pueden presentar a La Voz Argentina todo aquel que así lo desee, a no ser que haya participado de otro reality en los últimos meses. "Podrías haberte presentado en 200 millones de concursos y seguir intentándolo. ¿Qué tiene de malo?. En 2014 estuve la última vez en Dos al éxito. La gente estudia, se forma y puede presentarse a La Voz Argentina", explicó.

Y continuó: "Los alumnos de otros colegas y al chico que canta en la esquina con la guitarra mientras comíamos con mi amiga le digo 'Che, presentante que sos talentoso'. Obviamente les voy a decir que se presenten, que vayan con su número, que hagan su casting. Ah, y yo no estoy sentada en la silla. Luego se tienen que enfrentar a ese jurado maravilloso que tenemos".

Si bien aclaró que no siente la necesidad de justificar la postura del programa, remarcó que siempre promoverá "que la gente con talento sea vista y escuchada una y otra vez". "No me parece que tenga que justificar absolutamente nada. Sí, si encuentro a alguien que es buenísimo le digo andá a La Voz Argentina...", concluyó.

La polémica se instaló a partir de la aparición en escena de Abigail Ledesma, quien sorprendió al jurado al entonar "One night only". A la hora de deciri su camino, la joven optó por cantar el hit Laligera, de la jurado, lo que generó que la ex Esperanza Mía se sumara al cantar junto a ella. “Abigail, te abrazaría, te besaría, te todo”, lanzó Lali, con mucha alegría.