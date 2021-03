La doble de Jennifer Aniston es argentina y sorprendió en las redes sociales

Si la llegan a ver algunos fanáticos de Friends, podrían confundirla al cruzarla por la calle. Incluso el propio Brad Pitt, quien fuera su pareja durante años, podría decir que esa mujer es su ex. Pero no. Ella no lo es. Aunque al menos tenemos otra medalla como nación. Un nuevo orgullo para nuestro país: La doble de Jennifer Aniston es argentina.

La foto se viralizó hace pocas horas por las redes sociales y fue un furor. “Ustedes pueden ver cómo mi amiga es IGUAL A JENNIFER ANISTON”, tuiteó Leo Yapur (@leoyapur), el martes por la tarde. En pocas horas, el joven recibió más de 118 mil likes y más de 2 mil retuits, entre comentarios, chistes y bromas por parte de los usuarios.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Imaginate levantarte y ser igual que Jennifer Aniston”, respondió un usuario. Otra escribió: “Levantarme y ver que mi cara es igual a la de Jennifer Aniston solucionaría muchos de mis problemas”. Y un tuitero agregó: “Más parecida a Jennifer Aniston que la propia Jennifer Aniston”.

La joven en cuestión se llama Flor Trossero y, después de que un usuario descubriera su perfil en Instagram, decidió mantenerla en modo privado para no vivir un aluvión de likes y comentarios de desconocidos. Aunque no se sabe a qué actividad se dedica, sin dudas podría viajar a Hollywood para probar suerte como la doble de Aniston.