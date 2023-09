"La dolarización es algo bien de culo roto domado por los yanquis": Dillom fulminó Milei

La fama de Dylan León Masa creció a fuerza de talento, letras profundas y mucha música. El joven de 22 años se hizo famoso como Dillom y sabe transitar el juego mediático. Hace un tiempo, para la presentación de su disco Post Mortem, publicó una serie de obituarios en los diarios, organizó su propio funeral y en ese mismo lugar, cantó sus nuevas canciones. Hoy, el trapero apunta a las ideologías políticas que rodean a los adolescentes. Sobre todo a las de Javier Milei.

Por eso, en una entrevista con Flavo AZzaro en El loco y el cuerdo, junto a Lucas Rodríguez, Dillom lanzó: “La dolarización que propone Milei es algo bien de culo roto domado por los yanquis”. Y completó sobre la supuesta implementación de los miembros de ultraderecha de la Libertad Avanza: “Después no tengo ni idea cómo es en la práctica”.

Esa dura frase se dio mientras debatían sobre la propuesta de Milei de dolarizar la economía argentina, algo que es criticado por diversos sectores, que van desde el espectáculo y el empresarial hasta el político, y que además es imposible de aplicar sin devaluar los salarios en, al menos, 10 veces. Por otra parte, hasta desde Juntos por el Cambio criticaron a su par de derecha.

Para los mayores que no lo conocen, Dillom saltó a la fama con su canción Drippin, hace unos años, que fue producida por él mismo. También tuvo una sesión con Bizarrap. El joven es bajista, DJ y productor. Y es fanático del cine y el humor negro. En su carrera, además de ser solista, integró los grupos Rip Gang y Talented Broke Boys. De ahí en su referente para los jóvenes.

Sobre su vida, Dillom relató una vez en una entrevista sobre sus padres: “Siempre me apoyaron con las cosas que me gustaban. Desde muy chico yo pasé por varias ramas del arte. No nos sobraba la guita, pero se rompían el orto por mandarme a clases de música. Mi vieja, con la única plata que tenía, me compró mi primera computadora para empezar a producir, cuando yo tenía 14 años. Nunca me dijeron: ‘No hagas música porque te vas a cagar de hambre’. Después, bueno, pasaron muchos quilombos alrededor”.