La dolorosa carta de despedida de Ángela Leiva para su papá: "La peleaste demasiado"

Ángela Leiva se despidió de su papá por redes sociales después de su fallecimiento. Eduardo, había superado un cáncer y al día siguiente le diagnosticaron COVID-19; su cuadro de agravó, debió ser intubado e inducido al coma farmacológico. Pero pese a los esfuerzos del cuerpo médico, su cuerpo no resistió.

"Cuando a mamá le tocó irse, los cuatro nos hicimos uno. Hoy los tres nos abrazamos para despedirte a vos pa. Pusiste todas tus fuerzas para seguir luchando, la peleaste, demasiado, un guerrero, sangre de indio...Mi deseo es que ahora encuentres la paz que no tuviste estos 23 días de sufrimiento, que encuentres el amor de tu mamá que perdiste a tus 5 años , el amor de mamá que seguro te estaba esperando, el amor que desde acá te vamos a enviar día a día recordándote con la mejor de las sonrisas, mirando fotos y videos de tus locuras, riendo a carcajadas porque siempre tenías el chiste perfecto", expresó Ángela con tristeza a través de su cuenta de Instagram, con un tierno video donde se los ve en su mejor momento, tiempo atrás.

"La verdad es que nos faltaron muchas giras por hacer papi, muchos shows por cantar. Aún no te había llevado al set para que vieras a tu nena actuar, no me pudiste ver bailar, pero si fuiste el impulsor de cada uno de estos sueños. Desde siempre y para siempre mi guía y mi protector, mi papá, el gran papá de mis hermanos, el amor de tu mujer y de una familia enorme a la que enamoraste, el amigo de todos. Porque así eras, así fuiste. Gracias, pa. Te amaré por siempre, no me va a alcanzar esta vida para extrañarte", concluyó.

Ángela recibió el cariño de sus seguidores en redes sociales que le desearon fuerza en este momento más difícil. Algunos de los mensajes más destacados fue el de su ex compañero del Cantando, Brian Lanzelotta que escribió: "Abrazo al alma amiga"; y el de de Lula Rosenthal, también ex compañera del Cantando que sumó: "Te abrazo fuerte hermosa leona".

Hace poco menos de un mes -el pasado 8 de abril- la cantante había compartido en su Instagram una foto junto a su padre y escrito un posteo en el que expresaba su emoción porque había superado al cáncer después de un año. “¡Les presento al ganador de la batalla más grande de su vida!”, dijo por esos días junto a una imagen en la que está abrazando a Eduardo. “Este hombre es mi papá y venció al cáncer. Te amo, pa. Valiente, héroe, nuestro orgullo. Gracias, papito, por esta alegría. Gracias por elegir la vida”, fue el mensaje que le dedicó en la red social en la red social en la que tiene un millón de seguidores.

Pero todo se complicó. Ángela contó que su padre se enteró al otro día de festejar que se curó del cáncer, que tenía coronavirus. Que inmediatamente que comenzó a sentir los primeros síntomas, se hisopó y dio positivo. Sin embargo, a los dos días de tener el diagnóstico, tuvo que ser internado. "Lo conté como un ejemplo de vida porque no es fácil luchar contra un cáncer. Mi mamá falleció de cáncer. Sé lo que es, y me gusta contar las cosas lindas también que me pasan. Y de repente me pasa esto con mi viejo, fue un baldazo de agua fría", reconoció la artista la semana pasada.