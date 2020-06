La dolorosa confesión de Angelina Jolie sobre el fin de su relación con Brad Pitt que sorprende a Hollywood

Celosa de su intimidad -y de la de sus hijos-, Angelina Jolie habló hasta ahora poco y nada de la separación de Brad Pitt, que tomó en 2016 por sorpresa a Hollywood. Por ese entonces, la actriz se llamó a silencio, pero denunció por maltratos a su ex marido e intentó disputarle la tenencia de sus hijos. Las aguas se calmaron y dos años después ambos actores comparten la tenencia de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne y Knox. Al cumplir 45 años, la actriz dio una sorprendente entrevista en la que revivió cómo fue el proceso de divorcio y el impacto emocional que tuvo en su vida.

"Fue un momento complicado, no reconocía en lo que me había convertido. ¿Cómo decirlo? Era más pequeña, como insignificante. Sentí una tristeza profunda y real, estaba herida", reconoció en diálogo con Le Figaro. "Fue interesante volver a conectar con esta humildad e incluso esa insignificancia que sentí. Al final, esto es quizás lo más humano".

La actriz, que llegó a pesar 40 kilos, reconoció que durante la separación tuvo que superar "algunos problemas de salud", aunque evitó especificar cuáles. "Todas estas cosas te recuerdan la suerte que tenés de estar viva. Es otra lección más para transmitirles a mis hijos: la idea de renovación y, sobre todo, un posible regreso a la alegría de vivir. Tengo que redescubrir la alegría".

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Leé también | Las excéntricas 8 exigencias de Angelina Jolie para las niñeras y cuánto les paga

"El papel de mamá sin duda prevalece sobre todo", advirtió a la hora de analizar su futuro laboral, hoy condicionado por la pandemia de Covid-19. "Por la mañana me despierto siendo mamá. Hoy, mañana otra vez y así para siempre. Porque una vez que te convertís en progenitor pertenecés a otros seres, ya no te pertenecés por completo. Toda mi vida y mis elecciones condicionan la vida de mis hijos. Sus necesidades y prioridades son mi prioridad y estoy muy atenta ante cualquier cosa que pueda influir o perjudicarlos".

Hasta el divorcio, los seis hijos de Angelina y Pitt mantenían una modalidad de educación en casa. Sin embargo, el actor peleó esa decisión en la Corte, quien ordenó que todos debían asistir a un colegio. Ese es el tiempo que hoy Jolie usa para trabajar. "Soy madre continuamente y sólo cuando están en la escuela puedo comenzar con mi trabajo humanitario y político. Llamo a mi oficina, escribo editoriales para la revista Time. Una vez que termino con todo eso, finalmente puedo dedicarme al cine".

Leé también | "¡Que no se meta con mi hija!": la furia de Angelina Jolie por la relación de Jennifer Aniston con Shiloh

El divorcio también afectó su decisión de abandonar la actuación para dedicarse de lleno a la dirección. "Esa era mi intención en ese momento, pero con la separación tuve que reevaluar mis elecciones. Encuentro necesario estar presente con mis hijos y no estar ausente constantemente. Ahora no es un buen momento para involucrarme en proyectos a largo plazo. En cierto modo, ser actriz resulta más sencillo hoy, porque es una actividad que me ocupa menos tiempo. Interpretar a un personaje fuerte como la malvada reina de Maléfica es una forma de terapia. Sorprendentemente, interpretar a un personaje poderoso realmente puede ayudarte a reconstruirte cuando no te sentís bien".

La sociedad ejerce una presión loca sobre las mujeres exigiéndoles que combinen feminidad y omnipotencia"

Por último, la actriz se refirió al movimiento "Me too" y analizó el rol de la mujer en la industria de Hollywood, así como en todos los ámbitos: "La sociedad ejerce una presión loca sobre las mujeres exigiéndoles que combinen feminidad y omnipotencia. No es una cosa fácil. En el camino, la vida significa que nos encontramos en la obligación de luchar, resistir y endurecernos". ¿Cómo está hoy? "Soy más resistente que antes, pero aún es un momento difícil".