La dolorosa confesión de Nazarena Vélez: "Llegué a tomar más de 30 pastillas por día"

Nazarena Vélez contó que luego de la muerte de su ex marido, el productor Fabián Rodríguez, tuvo un fuerte problema de adicción con pastillas y con el alcohol. En diálogo con Teleshow, Vélez confesó que llegó a tomar más de 30 pastillas por día y que recién ahora esta intentando incluso dejar las que la ayudan a conciliar el sueño.

“Recién me pude reconciliar después de la muerte de Fabián. Entendí que me reconciliaba o me iba a terminar muriendo, y no podía hacerle eso a Titi. Fue re difícil. He llegado a tomar más de 30 pastillas, mezclaba ansiolíticos y cosas fortísimas, además de las anfetaminas. Recién ahora empecé a dormir sin pastillas. Estoy intentando, pero me duermo a las cuatro y media de la mañana. Me quedó un trastorno. No se habla de las anfetaminas como se debería. Da mucha vergüenza decir que te estás empastillando para adelgazar”, contó en la entrevista.

Vélez además contó el momento en el que hizo el click y empezó a dejar de consumir diferentes tipos de anfetaminas para bajar de peso. “Estaba embarazada de Titi, había engordado como hasta 110 kilos y pensé en volver a tomar pastillas. Como buena adicta pensé: “Tomo nada más para adelgazar lo de Titi y ya”. Después muere Jazmín y cuando vi el sufrimiento de mis papás y de mi familia fue tremendo. No podía dejar a mi papá y a mi mamá. Retrasé una obra de teatro, estaba embarazada y no me importaba ni el embarazo. Ahí dije: “No puedo ser tan hija de puta de seguir tomando pastillas y de provocar un dolor así siendo consciente, a mis hijos, a mis viejos”. Ahí dije: “Chau”. Después Fabián me terminó de mostrar que lo más desgarrador que le puede pasar a una familia es perder a un ser querido. Entonces, uno tiene que tratar de quedarse acá lo más que pueda. Más cuando tenés hijos”, agregó.

No es la primera vez que Vélez hace referencia a su adicción a las anfetaminas. En medio de la lluvia de denuncias contra el doctor Rubén Mühlberger por estafas y engaños médicos, ella decidió usar el espacio que tiene en las redes sociales para publicar un video en el que contó que fue adicta "a las pastillas de anfetamina" durante 10 años, lo que le trajo serios problemas de salud.

"Durante muchos años fui adicta a las anfetaminas. Me odiaba, odiaba mi cuerpo. En ese momento no se sabía que era una droga tan fuerte y que tenía una gran probabilidad de muerte", dijo al comienzo de la grabación, y luego comentó que sus primeros trastornos empezaron a aparecer cuando tenía 14 años y entró en el mundo de la publicidad.

Según dijo, a esa edad se dejaba guiar mucho por lo que los demás le decían, y en ocasiones, en los castings le pedían que bajara de peso, a pesar de que en realidad no estaba excedida.

“Siempre fui muy alta, mido 1.72 y en ese momento pesaba 50 kilos y me decían que estaba ‘gordita. Con ese peso me pedían bajar de un día para el otro cuatro kilos”, reveló la actriz.