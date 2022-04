La dramática confesión de Abel Pintos sobre su relación con su mujer: "Fui tóxico"

Abel Pintos pasó por el ciclo Podemos Hablar (PH) y dejó con la boca abierta a todo los invitados cuando reveló cómo fue el comienzo de la relación con su actual esposa y madre de su hijo, Mora Calabrese.

“Tuvimos idas y vueltas muchos años porque yo estaba en una etapa muy distinta a la que estoy ahora. Estaba barriletísimo”, reconoció Pintos ante las miradas de asombro del resto de los comensales: Luciano Castro, Belu Lucius, Gonzalo Heredia y Mica Viciconte. “Le hice mucho daño, fui bastante tóxico. El tóxico en la relación fui yo”, sumó.

Luego de tan fuerte declaración, el intérprete se refirió al comienzo de la relación y afirmó que cuando se enteró de que Calabrese se había separado, no se sentía en condiciones de tener un noviazgo, pese a que todo estaba dado para que se conozcan mejor y comenzaran algo.

“La conocí estando de gira en un concierto. Cuando estás de gira, conocés miles de personas y es probable que conozcas a alguien que te movilice o te gusta”, reconoció el interprete. Asimismo, aseguró que su actual mujer sentía cierta admiración por su trabajo, pero no era una fanática ni solía ir a sus recitales, y que su encuentro fue algo que pasó por casualidad.

“Sentí que me enamoré en ese momento. Me enteré mucho tiempo después qué cambió en mí. Pero fue una sensación de algo, me cambió. Ese mismo día me enteré de que ella estaba casada, así que me guardé", aclaró el joven cantante.

La pareja se reencontró dos años después del divorcio de Calabrese. Sin embargo, pese a que ella ya estaba libre, la relación tampoco pudo fluir por la toxicidad del músico: "Nos volvimos a encontrar, pero yo no estaba preparado para afrontar un noviazgo".

Cuándo se volvieron a encontrar Abel Pintos y Mora Calabrese

“Le dije que realmente quería comenzar una vida con ella. ‘Yo siempre estuve acá’, me dijo”, recordó Abel emocionado. “Tenemos dos hijos y somos un matrimonio realmente muy feliz”, expresó feliz el músico que ya lleva con Mora 4 años juntos y lograron formar una familia. Recordemos que Calabrese ya tiene a su hija Guillermina de 12 años, quien es fruto de una relación previa a la de Pintos.