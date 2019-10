La confesión de Ulises Bueno y su lucha contra las drogas: "Llegué a soñar que estaba en mi velatorio”

No fue un programa más para Ulises Bueno. El sábado por la noche, el cuartetero y hermano del “Potro” Rodrigo contó que dejó de consumir desde hace seis meses cuando ya no podía soportar estar “tanto tiempo drogado”. “Pedí ayuda hace seis meses atrás cuando no llegaba a soportar estar tanto tiempo drogado. Se volvió una locura”, empezó contando el cantante.

Durante su participación en el programa PH, Podemos Hablar, detalló que se encontraba en su casa mirando la serie sobre la vida de Nicky Jam y “me conmovió porque él salió de todo eso siendo un artista consagrado”, reveló y agregó: “Trabajaba de lunes a viernes y la adicción fue cada vez más grande. Me costó tomar la decisión pero dije que tenía que hacer algo por mí”.

Según contó, sentía que “me estaba muriendo, me pasaban cosas feas”. “En Córdoba y en nuestro género hay mucho prejuicio con respecto a esas cosas, de hacerse cargo. Yo quería dejar de cantar por un tiempo porque lo necesitaba para desintoxicarme, poder viajar, estar con mi familia y podés sacar todo lo que me hace mal”, confesó.

Sin embargo, Ulises aseguró que el ambiente artístico, sobre todo el mundo del cuarteto, es muy difícil y remarcó: “Como son, te dicen ‘viene otro si dejas un mes y te suplantan’”. En ese momento –aclaró- Ulises llamó a su mamá Beatriz Olave y pidió ayuda: “Terminé de ver la serie y dije ‘tengo que hacer algo por mí mismo porque me voy a morir, ya me estoy muriendo’”.

Y siguió: “Llamé a mi viejo y a mi vieja para rehabilitarme. Ya estaba cansado. Sabía que me esperaba el peor final o la salvación. Me pasó de soñar con mi velatorio y al otro día no quise consumir. Me agarró tanto pánico, me levanté todo transpirado y de ahí no la toqué más”.

Por último, el músico explicó que “es difícil cuando uno se cría en un ambiente nocturno. No me acostaba, pasaba siete días sin dormir, hacía todo mal. Ahora de lunes a jueves me acuesto a las nueve y media de la noche. Yo puedo tomar alcohol y algunos desinhibidores que son normales, pero hago el show y me vuelvo a casa”, cerró, visiblemente orgulloso.