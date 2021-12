La dramática experiencia de Andrea Taboada: “Me cayó sangre del techo”

Andrea Taboada fue la protagonista indirecta de un hecho trágico en el edificio donde vive. Durante el penúltimo programas de LAM, ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de canal Trece, la panelista contó que sufrió un inusual improvisto. “No saben lo que le pasó a Andrea Taboada, otra vez problemas con los vecinos”, lanzó el conductor al aire, ante la sorpresa del resto de las "angelistas" que, como era lógico, quisieron más detalles.

Fue en ese momento que De Brito, sin dudarlo, agregó: “Andrea estaba en su casa y de repente de su techo -como si fuera el exorcista- empezó a caer sangre de una grieta”. La propia protagonista tomó la palabra y relató: “Fue ayer a la tarde. Había una grieta porque hace un par de meses el vecino de arriba llenó la bañera, dejó abierto, se fue a comprar y se olvidó. Entonces comenzó a caer agua y quedó esa grieta”.

Mientras en el ciclo iban pasando imágenes del techo del departamento de Taboada, sus compañeras, a las carcajadas, afirmaban que era "vino" en vez de sangre. “Entro a casa, me pongo a ordenar, a limpiar y cuando miro veo gotas de sangre. En la alfombra había un manchón y después veo sangre en la grieta. Lo primero que hice fue llamar a seguridad. Después recordé que había fallecido un señor en el piso de arriba, el mismo que había dejado la canilla abierta la vez pasada”, contó.

Si bien aclaró que desconoce las causas de la muerte de su vecino, sentenció: “Vi a la policía el día anterior. No sé qué le pasó. Estaba desplomado en el living. Estaba solo y había sangre en la habitación. Me pareció muy extraño porque era mucha sangre. Dicen que estuvo varios días ahí el cadáver. Ayer empezaron a limpiar y me empezó a caer la sangre. Era un señor grande pero nunca me lo cruzaba, no sé si estaba enfermo”.

Esta no es la primera vez que Taboada tiene problemas con sus vecinos, aunque las disputas anteriores no habían resultado tan dramáticas. Según contó el pasado 27 de marzo, una mujer que vive en su mismo edificio pasa música electrónica a alto volumen en distintos momentos del día, incluyendo la madrugada. Además, se sumó un segundo vecino que genera ruidos molestos. “Tengo la música adentro de mi casa”, explicó.

De acuerdo con lo que había contado Taboada, la disputa con su vecina Vilma viene desde hace un año y tuvo que llamar a la policía en varias oportunidades. “La primera vez que los denuncié fue antes de la pandemia, en 2019″, recordó. “Mi vecina del 11C sigue poniendo música a cualquier hora, porque no es sólo de madrugada. A las dos de la tarde, tres de la tarde, cuatro de la tarde...Y a la madrugada", contó.

De hecho, contó que llegó a pedirle a su vecina que le dijera en qué horarios podría descansar, para evitar los enfrentamientos. “Me dijo que si no me gustaba que me mudara y me cerró la puerta en la cara”, relató la panelista. Pero la situación empeoró cuando otro vecino comenzó también a hacer ruidos molestos. “Pum, pum, pum, todo el tiempo. Es como que vibra la pared. Y yo trabajo, necesito descansar”, señaló.

Y concluyó: “Le fui a decir y tampoco me llevó el apunte. Me dijo que la música no estaba fuerte cuando yo la tenía adentro del departamento. Por eso también llamé a la Policía. La Policía viene, habla, y se compromete a llevar las denuncias a la fiscalía. Pero se van y a los 15 minutos vuelven a poner la música. Siempre es así. Hasta tuve que tomar pastillas para dormir porque de otra forma no puedo. Es imposible”.