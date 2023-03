La drástica decisión de Guillermina Valdés tras su cruce con Cande Tinelli: posteos y viejos rencores

“Prefiero callar. Hoy”. La ex de Marcelo Tinelli volvió a manifestarse sobre lo que había dicho Cande Tinelli respecto a lo relativo de la relación que tenían entre ellas en los casi 10 años que estuvieron en pareja, Guillermina Valdés con su papá. Así mismo, la hija del conductor de televisión afirmaba que esa relación no le había hecho bien a Marcelo, por lo que ahora que está soltero “lo veía mejor”.

Esta novela arrancó hace por lo menos tres años cuando la empresaria y actriz y el conductor se habían distanciado un tiempo en 2020. Cande había dejado de seguir a la pareja de su papá y así permaneció la “relación virtual” hasta el día de hoy. En mayo de este año, se cumpliría un año desde que se separaron formalmente Tinelli y Valdés. En ese entonces, a Cande le habían preguntado sus followers de Instagram: “¿Estás peleada con Valdés?”. “Para nada, la adoro a Guillermina”, respondió y puso dos corazones de emojis.

Pero de esa declaración a lo que ocurrió en los últimos días, parece que corrió un gran río de problemas. El martes por la noche estuvo sentada en LAM y se animó a responder preguntas íntimas, pero más que nada sobre la relación que tenía con la ex de Tinelli a la que ahora se la vincula amorosamente con el influencer Santiago Maratea.

Cande manifestó: “Yo creo que un poco le hizo mal a mi papá, no quiero meter la pata pero… mi viejo es una persona muy alegre y que le encanta laburar, y siento que dejó de hacer muchas cosas en su relación con Guillermina”. Además, fue un poco más allá y profundizó en su vínculo individual. “La respeto, está todo bien, es su vida… pero yo nunca tuve mucha piel con ella. Algo como energético”, amplió y de algún modo, dando a entender que no le caía bien la ex de su papá que ahora está haciendo teatro en Mar del Plata.

Guillermina no se quedó callada frente a esto e hizo lo propio en sus redes sociales: “Triste la información que me está llegando, sobre todo, porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenia con su papá”. Lo mismo hizo su hijo Dante, de su relación con Sebastián Ortega, que salió a defender a su mamá con uñas y dientes: "No suelo meterme en cosas mediáticas, solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo".

Después de esto, durante el jueves, al día siguiente de los dichos picantes de la hija de Marcelo, ambas mujeres usaron sus redes para agradecer a sus seguidores por el apoyo en esta pelea mediática que se volvió a instalar cuando ya no tienen relación vincular más que Lorenzo, el hijo de esa relación que ya tiene ocho años.

Ángel de Brito no soltó el tema, ya que este cruce de mensajes fue tendencia en todos lados, entonces dijo en su programa por la noche del jueves que la quería invitar a Cande de nuevo a LAM para participar en la edición de este viernes por la noche. Ella, por su parte, el martes había demostrado que le había gustado participar con un irónico mensaje como posteo en su muro de Instagram: “¿Angelita o diablita?”.

“Cande no está arrepentida. No solo ratifica todo lo que dice, pero me dijo que no iba a hablar porque era para más quilombo. No como amenaza, sino como que estuvo ‘tranqui’ con lo que dijo”, dijo el conductor sobre lo que habló tras camarines el pasado martes y ratificó que ella le dijo: “Tenía millones de cosas para decir pero decidí decir esto”.

En su twitter por la mañana de este viernes, De Brito fue incisivo: “¿Viene hoy?” acompañado de una foto de la historia de Instagram que ella subió en la que ironizaba: “Ahora elijo el silencio (?)”.

Esta foto de Cande Tinelli era en realidad un video selfie en el que ella chicaneó a su enemiga Valdés por lo que ella compartió en sus redes sociales: “Prefiero callar (Hoy). Mejor así. Que tengan una linda noche”. Tinelli por su parte, había escrito: “Fui bastante medida hablando. Solo di mi opinión, (...) es decir, de mi viven opinando, de mi flia también. Defendiendo a mi viejo, dando mi punto de vista. Soy libre de hacerlo. Ustedes también”.