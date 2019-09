La drástica decisión de Mariana Nannis y el cruce que se viene con Caniggia por las propiedades

En medio de la tensión a partir de las declaraciones y cruces entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, los abogados de ambos se reunirán hoy con el objetivo de bajar los decibeles en la relación y avanzar en una separación ordenada, aunque la mediática asegura que “la solución no es el divorcio”, sino que el ex futbolista “se cure”.

La crisis estalló días atrás, cuando Nannis reveló en el living de Susana Giménez que Caniggia la había maltratado físicamente y que tenía un problema de adicción a las drogas. Luego el reconocido ex futbolista salió a desmentir la versión y aclaró que nunca la golpeó: “No le pegué a ella ni a ninguna mujer, no soy ese monstruo”.

En una entrevista con la revista Caras, Nannis aseguró: “Lo salvo o se muere. La solución no es el divorcio, sino que él se cure”. La esposa de Caniggia teme que el ex futbolista se muera de una sobredosis y que sus hijos la acusen de no haberlo ayudado. Hasta ahora, los hijos de la pareja ya se expresaron sobre la escandalosa situación. Por un lado, Alexander tildó de “lacra” a su papá, y se puso del lado de su mamá. Charlotte, en cambio, trató de poner paños fríos: “Yo quiero ver a mis padres reconciliados”.

La solución no es el divorcio, sino que él se cure".

CANIGGIA, NANNIS, ¿Y UNA DIVISIÓN DE BIENES CONFLICTIVA?

El encuentro que habrá hoy entre los abogados de ambas partes podría ser decisivo para avanzar en la división de bienes, aunque podría resultar complejo, ya que la defensa de Nannis adelantó que Caniggia, reconvertido en empresario tras retirarse del fútbol, tiene muchos contactos en el fútbol, tanto a nivel local como internacional, y entienden que eso podría ayudarlo para no poner en la negociación todos las propiedades, como cuentas bancarias, contratos y dinero. Nannis asegura desconocer la existencia de muchas de esas propiedades.

El escándalo crece al mismo tiempo que la tensión entre ambos: la revelación de Nannis hace unos días en el programa de Susana provocó una verdadera explosión en la relación. Además de revelar un supuesto problema de adicción a las drogas, aseguró que tiene prueba de internaciones que tuvo El Pájaro en Europa, al tiempo que tildó de “drogadicta” a la novia de su ex, Sofía Bonelli, quien ya adelantó que le iba a hacer un juicio por calumnias e injurias.

De hecho, Nannis hace algunos días fue aún más gráfica. En un audio que se filtró, disparaba contra Caniggia: "Tu mamá te daba merca en la mamadera, pedazo de hijo de re mil puta".

Se está gastando toda la plata, no puedo estar con un hombre enfermo y mentiroso".

Ahora, Nannis apuntó más sobre Cani: “Se está gastando toda la plata, no puedo estar con un hombre enfermo, manipulador y mentiroso. Cada vez que se iba de viaje, nunca me avisaba ni decía a dónde iba”. La mediática relató algunos de los maltratos que sufrió durante su relación: “Me decía gorda y vieja todo el tiempo. Y cuando iba a la heladera a buscar comida y no había lo que él quería empezaban los gritos: ‘¡No hay una mierda en esta casa!’. Uno siempre quiere cuidar y preservar a la familia”.