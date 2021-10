La dura acusación del perito de Nahir a la China y la supuesta verdadera autora del comunicado

Cansada de los insultos, las críticas y los constantes reproches que comenzó a recibir a partir de que se diera a conocer que mantuvo una suerte de coqueteo virtual con Mauro Icardi a espaldas de Wanda Nara, Eugenia "La China" Suárez decidió romper el silencio a través de las redes sociales y publicó un contundente e intrincado descargo con el que apuntó contra el delantero del PSG y la botinera.

En los posteos que realizó en sus stories de la red social, la ex de Benjamín Vicuña contó que el rosarino le mintió y la engañó, diciéndole que estaba separándose de la mamá de sus dos hijas, Isabella y Francesca. “Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos", escribió.

Y agregó: "Siento en esta situación un deja vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer. Y también parece que es más fácil para una mujer pegarme a mí, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados”.

Poniéndose en el lugar de víctima, la actriz acusó a Wanda de orquestar "un linchamiento mediático y machista" en su contra en los medios de comunicación y en las redes sociales. Lo cierto es que el descargo estuvo repleto de palabras técnicas, formales y escrito de un modo que a más de un internauta le llamó la atención. De hecho, fueron muchos los que levantaron el dedo y acusaron a la ex Casi Ángeles de no ser la autora original del texto.

Sin ir más lejos, muchos esgrimieron que, en realidad, fue la politóloga feminista y escritora María Florencia Freijo la responsable o la autora original del descargo 2.0 de la actriz. La reconocida referente del movimiento feminista en el país ya se había mostrado en otras oportunidades muy cerca de la China Suárez y hasta incluso intercambió algunas historias en Instagram con ella tiempo atrás.

A su vez, desde que se desató el escándalo, la escritora feminista fue una de las que salió a bancar a la China y a criticar "el sistema patriarcal" que hace quedar a la mujer siempre como una "zorra" y le quita responsabilidad al marido infiel. Para la politóloga, el Wanda-Gate se trata de un caso más de "una mujer utilizando a otra mujer como chivo expiatorio de un montón de situaciones que erosionan una relación y que van mucho más allá de un chat virtual".

En medio de este escándalo, Freijo afirmó que Wanda recurrió a "los mecanismos y arquetipos de género arcaicos que ella mismo sufrió, pero que no tiene miedo de reproducir contra otra cuando se trata de que el marido quede simplemente como alguien que se equivocó, que tuvo un desliz que él no lo buscó o generó", habilitando, al mismo tiempo, "una puerta para el perdón para que él pueda volver sin que ella (Wanda) quede desprestigiada por hacerlo".

Por esta razón, no es descabellado pensar que la escritora puede estar detrás del llamativo descargo de La China. Para Freijo, la enorme repercusión social y mediática del caso se explica en que "toca fibras, sociales y colectivas" muy profundas, y porque "pone en jaque la institución principal que solidifica el patriarcado, que es la familia como eje nuclear". "La familia sigue estando relacionada a lo sagrado y todo lo que viene a romper eso tiene que ver con el pecado", dijo.

Uno de los protagonistas que abiertamente acusó a la actriz de no haber escrito con su puño aquel texto que publicó en Instagram fue el psicólogo Gabriel Cartañá, panelista de Bendita TV y quien en los últimos años fue foco de las críticas tras haber sido contratado por la defensa de Nahir Galarza como perito de parte y que, años después, fue demandado por la propia condenada de asesinar a Fernando Pastorizzo por hablar de ella "sin la autorización" y "faltar a la verdad".

Según los abogados de Nahir, Cartañá le había hecho dos entrevistas, hizo una pericia pobrísima y no le pidió permiso a Galarza para hablar de su intimidad y presentarse en los medios como "El psicólogo de Nahir" , violando el secreto profesional y "ganando un dinero extra, aprovechándose de una mujer que esta en prisión, a la cual vio sólo dos veces en toda su vida". Nahir lo demandó penal y civilmente, así como también ante el Tribunal de Ética de Psicólogos de Buenos Aires.

En este contexto, el oriundo de Venezuela, estuvo en el programa Nosotros a la mañana y consultado sobre el análisis que hizo al respecto de los dichos de La China, consideró que la actriz no escribió su comunicado y explicó el motivo. "De ese texto te diré tres cosas: coincido con la perspectiva que ella da, me parece que está demasiado técnico para el común denominador de la gente, y debería haber hablado más sencillo", comenzó diciendo el psicólogo.

En ese momento, Joaquín "El Pollo" Álvarez, conductor del programa que se emite por canal Trece, quiso saber si a la protagonista de "El Hijo Rojo" la habían ayudado a escribir aquel texto, a lo que el profesional retrucó: "Eso lo escribió otra persona, no ella. Está claro. Probablemente el espíritu es de ella, pero el texto no es de ella, claramente. Siente lo que está diciendo, pero yo le hubiera aconsejado que esas mismas ideas las hubiera explicado más simple".

Para Cartañá, hubo "una verborragia un poco elucubrada" que hizo que las personas se perdieran en la lectura resaltando que, además, el texto fue demasiado largo. "Las tres cosas que digo es que asiento, que es muy técnico y que eso no lo escribió ella", completó el también escritor. De esta manera, generó más dudas en torno al descargo de la ex Casi Ángeles y alimentó aún más las sospechas sobre que sería Freijo la autora original del texto.