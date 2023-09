La dura chicana de Wanda a L-Gante por blanquear su romance: "No me podés superar"

¿Indirecta para L-Gante? Después de que el cantante de Cumbia 420 quedara en libertad y realizara varias declaraciones, confirmó todos los rumores de que tuvo un romance con Wanda Nara cuando estaba distanciada de se esposo. Sin embargo, la mediática le respondió indirectamente con un video.

Wanda, con cerca de 17 millones de seguidores, comparte cada momento que vive día a día junto a sus hijos en Turquía. Los templos que visitan, las comidas exóticas que prueban… pero en esta ocasión subió un video cantando la canción ‘Soy peor’ de Bad Bunny y sus fanáticos lo relacionaron a los dichos de L-Gante.

“Me dijo que tú le contaste y que quieres probar, que te pasas hablando de mí y que no me puedes superar”, dice el tema que se puede escuchar de fondo. Junto al video la mediática escribió: “Que te la pasas hablando de mí, que no podés superar”.

Sin embargo, cuando se enteró de que L-Gante estaba preso, se puso en contacto con él: “No está Wanda en el país, pero sí se preocupó y estuvo. Mi mamá me lo hizo saber. La mina un 10. Aunque no tuve contacto, si hablé con ella. La mejor, no estamos en una relación ni nada, pero le tengo cariño”, sostuvo.

El amorío que hubo entre el cantante y la empresaria no fue oficializado por ninguno de los dos, por lo tanto, los rumores nunca se apaciguaron: “Tuve una sola novia en la vida, después me separé, ya era famoso, ahí como que me apasioné con todo. Después, lo más cerca que tuve de una relación fue Wanda”, detalló L-Gante tras su salida.

Sin embargo, Wanda no habló sobre el tema y se encargó de compartir en sus redes sociales una serie de historias en las cuales se la ve sentada en la tribuna del estadio del Galatasaray apoyando a Mauro Icardi.

Wanda está en Estambul junto a sus hijos para acompañar a Icardi que se desempeña como delantero de un club de fútbol de Turquía. En su cuenta de TikTok, la empresaria se encarga de compartir videos probando comida típica del lugar y recorriendo parques de diversiones con sus hijos, Francesca, Isabella, Benedicto y Constantino.

Sin embargo, también muestra el hospital que está siendo atendida dejando tranquila a sus seguidores que sigue cuidando su salud. Decidió realizarse el tratamiento en el Medicana International Istambul Hospital que “satisface una necesidad importante de Estambul y las ciudades cercanas, ya que es el único centro donde se realiza el tratamiento avanzado del cáncer”, aparece en su sitio web.