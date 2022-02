La dura declaración de Fernán Mirás al hablar de su operación por un aneurisma: “Me despedí de mis hijos”

En octubre de 2021, Fernán Mirás sufrió un grave problema de salud: sufrió un aneurisma cerebral, debió ser internado de urgencia en el Sanatorio Los Arcos, ubicado en el barrio porteño de Palermo, y sometido a una operación. En la misma, le colocaron un stent y estuvo varios días internado en terapia intensiva.

Hasta ahí, una noticia común por una tema muy complicado. Lo cierto es que durante todas esas horas, Fernán estuvo al borde de la muerte. Y solo sus palabras pueden explicar todo lo que sintió cuando recibió el diagnóstico y en la previa de la cirugía.

El actor de 52 años le dio una entrevista a Florencia Peña en el programa Flor de Equipo, en Telefe, y aseguró sobre los dolores que tuvo: “Nunca me dolió tanto la cabeza. Llamé al médico sin tomar nada, me llevaron en ambulancia, me dijeron que tenía un aneurisma y me operaron”.



En ese momento, y apunto de emocionarse, Mirás relató cómo fue el momento de los estudios y el posterior resultado. “Los médicos intuían lo que tenía, me hicieron un estudio, lo confirmaron y me explicaron qué me iban a hacer”, contó. Y enseguida, completó con uno de los momentos más duros de su vida: “Me dijeron: ‘Saludá a tus seres queridos’. Ahí sí, tuve el cagazo de mi vida”.

Con su característico humor, el protagonistas de ART afirmó: “Para mi es un rumor, es un mito, no nos morimos. Sé que el resto sí, pero yo no”. Y emocionado habló sobre el mensaje que les dejó a sus hijos por si no podía superar la operación: “Le mandé un mensaje a mis hijos... si hablo de eso lloro, así que no hablo de eso”.

Y continuó, entre lágrimas: “Les dejé el mensaje. Y una vez que lo hice, le dije al médico ‘operame que me duele la cabeza un montón’. Y la zafé”. En ese momento, Flor Peña, también se quebró, le dijo la mano y le dijo: “Nos pegamos un cagazo importante”. Y le preguntó: “¿Tus hijos te contestaron?”.

Entonces, Mirás relató: “No me contestaron porque les dejé un WhatsApp, en caso de...”. La emoción era mucha. Peña se puso a llorar y él, también emocionado, pero con su humor, le dijo: “No llores, boluda. Te va a hacer mal”. Luego completó: “Sentí que no había mucho por hacer y que bueno, estás en mano de los médicos. Te sentís muy en deuda con ellos”.

Tras ese momento tan duro, Fernán relató cómo fue el reencuentro con sus hijos y habló sobre las bromas que le hicieron en su familia: “Fue gracioso, me hicieron chistes, vi que tenían humor, que me cargaban. Mis sobrinos también, me hicieron un sticker que decía ‘mi primer aneurisma’”.

Y agregó: “Mis hijos me demostraron que heredaron el estilo de humor que yo heredé de mi vieja, y el más grande me gastaba en el hospital. Gracias al humor se sobrevive un poco mejor, pero entiendo que hay gente a la que le incomodan esos chistes”.

Por último, el actor contó que no le quedaron secuelas por el aneurisma y repitió lo que le dijeron los médicos: “Un 30% la queda, un 30% se recupera con secuelas y al otro 30% les pasa le pasa lo mismo que a mí. No le queda nada, ni tiene problemas. Aunque cambié algo, se acomodaron algunas cosas. Lo que más me pasa es que disfruto más los días en sí”.