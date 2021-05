La dura reflexión de María Rosa Fugazot: “Si tuviese que vivir de mi jubilación, me suicido”

Invitada en Jubilados TV (A24), María Rosa Fugazot reveló el frágil momento personal que atraviesa a causa de su mala situación económica.

"Si no trabajo me c... de hambre", reconoció apuntando que su jubilación llega apenas a los 20 mil pesos. "Yo nunca me quedé sólo con la jubilación, si hubiera tenido que vivir de mi jubilación, me suicido".

"Lo ridículo es que, una vez que me jubile con 65 años después de haber pagado por 60 años la jubilación, no me toca ninguna ventaja, no tengo retroactivo ni un pito, nunca me tocó nada. He seguido pagando porque tuve que volverme a inscribir en monotributo para volver a trabajar", agregó.

“De lo que me quejo es haberle dado tanto al país, haber sido respetuosa de todas las leyes, haber pagado siempre lo que correspondía de haber rascado de donde no había para pagar, para no deber, para no ser deudora o morosa y al final no me sirvió de mucho y hoy mismo no me sirve de mucho", se lamentó la actriz.

Y completó: “Este país es una trampa enorme si sos honrado. A mi hijo yo lo anote a los 18 años y a los 23 años de él, lo tuve que volver a pagar retroactivo, explícame por qué”.

“Lo que a mí me angustia es que no me dejen vivir que no me dejen trabajar, que no me dejen ganármela, yo no sé vivir del regalo, nunca lo hice. Esta casa dónde vivo es de una amiga de Tandil, para mí es un agradecimiento infinito para ella, pero por otro lado una gran vergüenza, que no me pueda pagar un alquiler a esta altura de mi vida, es triste”, dijo, sobre su presente económico.

Paralelamente, la actriz recordó su pasado en la televisión y el teatro, y su amistad con Gerardo Sofovich. "Era muy puntilloso, muy perfeccionista. Buen carácter no tenía, era chinchudo. Pero como yo lo conocía de toda la vida, me tomaba ciertas libertades".

Además, reveló el ambiente de envidias y peleas entre colegas con el que ocasionalmente tenía que lidiar. Así, relató que en una ocasión alguien quiso agredirla agregando vidrio molido a su maquillaje "Gente con mala onda, mala vibra hubo siempre. Gracias a una compañera que me avisó, no me estropeé la cara", remarcó.

"A una compañera le destrozaron con una Gillette el tapado de piel que le había regalado el novio", continuó. "Envidia, maldad, eran bravas. Yo soy muy buena, muy pacífica y no me peleo con nadie, pero tengo un problema: cuando se me salta la chapa puedo hacer un desastre. Y un día veníamos bajando y esa misma compañera me empujó. Entonces le puse el pie y fue a parar al miércoles por las escaleras, entonces cuando llegué abajo le dije 'La próxima te piso la cabeza'".