La dura respuesta de Mario Massaccesi tras el indignante “¿te violaron?” de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand lo hizo de nuevo. Amparada en su leitmotive “soy directa, pregunto todo”, la conductora presionó en vivo a uno de sus invitados, el periodista Mario Daniel Massaccesi, quien cuatro años atrás había revelado en su ciclo que tenía “un secreto” que ni su familia conocía. El incómodo momento al que lo sometió en vivo.

“Una vez, aquí sentado, dijiste que tenías un secreto que jamás le habías dicho a tu familia. ¿Seguís sin confesarlo?”, arrancó Mirtha. “No me gusta la palabra confesión. Es una situación muy dolorosa que viví, muy fea, que lógicamente me ha marcado”, resistió Massaccesi. No conforme con la respuesta, Legrand fue por más: “¿Fuiste violado?”. Reiteró la pregunta sin tapujos, pese a los desesperados intentos del periodista por hacerle entender que no hablaría del tema y mucho menos en televisión.

"¿Te violaron?": así presionó Mirtha Legrand a Mario Massaccesi

El cruce se viralizó en cuestión de minutos y, una vez más, Legrand quedó en el centro de la polémica por su desubicada pregunta. Horas después, el periodista habló sobre lo sucedido con el diario La Nación y puso en su lugar a la conductora. “Sabía que podía preguntar algo así y como periodista siempre defiendo el derecho a preguntar, pero también el derecho de respetar la intimidad de las personas. Cada uno puede sacar sus propias concluiones”.

No es no y tengo claro que nunca voy a contar en la tele algo que pertenece a mi vida"

Leé también | Re caliente: Mirtha Legrand volvió a quejarse por los errores de su personaje en ATAV

“No es no y tengo claro que nunca voy a contar en la tele algo que pertenece a mi vida, a mi intimidad y que me llevó muchos años sanar”, sumó, al tiempo que, en vistas de la repercusión que generó la pregunta, resaltó: “Cada uno puede sacar sus propias conclusiones”.