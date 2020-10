La dura respuesta de Nacha Guevara al enfrentar en vivo a Lola Latorre y escuchar sus disculpas

Después de que se conocieran varias imágenes en las redes sociales, las cuales mostraron a Lola Latorre y a su compañero en el Cantando 2020, Lucas Spadafora, burlándose de los temblores de Nacha Guevara, este lunes la pareja tuvo un fuerte cara a cara con la jurado, en el que la artista les recriminó por haberle hecho daño. "Perdón con acciones, con palabras no", les dijo.

Nacha Guevara dijo que se sintió dolida y herida.

El enfrentamiento comenzó la semana pasada, cuando la hija de Yanina Latorre dijo al aire durante una entrevista que dio para el programa La Previa del Show que su compañero había temblado como Guevara.

A raíz de eso, Lola le pidió disculpas a la jurado, aunque luego se conoció un video previo de Instagram en el que la joven se burlaba de la artista, también por los temblores. Ante esta situación, recién este lunes Nacha y la pareja pudieron verse en persona, y allí tanto Latorre como Spadafora aprovecharon para pedir sus disculpas.

“Te pido perdón públicamente si te sentiste ofendida”, expresó la joven, a lo que Guevara aclaró que en realidad se sintió "herida y dañada”.

Lola Latorre le pidió disculpas a Nacha Guevara.

“Lo entiendo. Desde nuestro lugar jamás hablamos de una enfermedad, ni estuvo la intención de herir, aunque lo hizo. Estamos acá pidiendo perdón porque otra cosa no podemos hacer, salvo aprender. Se descontextualizaron mucho los videos. Desde lo profundo de mi corazón y mirándote a los ojos, jamás me referí a una enfermedad. No me pongo en víctima, me banco lo que hice y siento que dar la cara y pedir perdón es de valientes. La burla jamás fue hacia una enfermedad, no vino desde un lugar de maldad”, continuó Spadafora.

A su turno, la hija de Yanina Latorre también quiso aclarar las cosas, y aprovechó el espacio para decir que se había sentido muy mal con toda la situación: "Cuando caí y vi el video, dije ‘qué boluda fui’. Te escribí un mensaje porque me considero una persona muy respetuosa. Lo que hice fue una cagada tremenda, que me la mandé y lo sé”, aclaró.

Aunque Nacha aclaró desde un primer momento que aceptaba las disculpas de la pareja, en primer lugar explicó que no se pueden justificar las burlas, porque no la hicieron una vez, sino al menos dos.

Luego, comentó que muchos sugieren que los participantes son "chiquititos", a lo que ella dijo que en realidad se trata de "jóvenes ciudadanos de 20 años, que podrían tomar todo tipo de elecciones".

"Como a mí me gusta enfocarme más en la solución que en el problema, tienen que repararlo con acciones. Eso a mí me dejaría satisfecha, no tengo nada más que decir, ni que contestar. No quiero palabras, quiero que reparen, se repara con acciones. Les propongo que ustedes se encuentren cara a cara con gente que padece la enfermedad. Y los conozcan, porque ustedes necesitan un baño de realidad. Tienen que salir de esa irrealidad. Hay gente afuera que existe. Eso sería bueno, si esta gente que padece una enfermedad lo acepte", les sugirió luego Nacha.

Además, la jurado finalmente aclaró que no se tomó las burlas de manera personal, porque ella no está enferma, aunque le dolió por la gente que si padece el mal de parkinson.

Por esto mismo, le explicó a la pareja que todo lo que ellos hacen lo ve mucha gente, por lo que deben ser más mucho más responsables a la hora de salir a la pista. "Yo espero, porque creo que son buenos chicos, que les va a servir para crecer. Y esta tarea que les propongo va a ser muy buena, para mí está todo bien. Acepto las disculpas y me encantarían que hagan un pequeño voluntariado", cerró la artista.