La dura respuesta de Valentina Beltrán a La Mego: " Es xenófoba y fascista"

Tras la pelea que tuvieron Valentina Beltrán y Daniela "La Mego" a la salida de un boliche el último sábado, la influencer contó en sus redes sociales como había sido el episodio y aseguró que la emboscaron y le dieron una paliza. Por ese motivo, Beltrán aclaró que todo se trataba de una mentira de la creadora de "¿Podrán?" y le relató la verdad a BigBang sobre todo lo ocurrido.

-Comencemos desde el principio, ¿querés contarme cómo empezó el episodio?

-La pelea con Mego empezó hace cuatro meses atrás que ella me denigro por TikTok en donde me criticó sin conocerme. Obvio que le respondí, nos respondimos, ella me tiró historias diciendo que a mi no me conoce nadie, que ella tiene un aire y yo un ventilador, que ella tiene su casa y yo estoy alquilando, y así. Bueno yo le respondí y le dije que ya nos íbamos a cruzar, ella se rió y me dijo que no me creía.

Nos cruzamos en Amerika hace dos meses y cuando me vio no me reconoció o se hizo la boluda. Bajó al baño, la seguí, la insulté, me insultó y no llegamos a pegarnos ni nada. Ella sube la escalera, yo la sigo, pero la perdí de vista. Casi al final del boliche, yo bajaba la escalera y ella subía, y yo le di un codazo no te voy a mentir porque yo no tengo un personaje, no soy de las redes sociales ni nada. Ella ahí me tira una patada. Y solamente nos insultamos y quedó ahí. Al otro día de eso, ella hace historias en Instagram diciendo que cuatro chicas trans le pegamos, como dijo hace dos días también. Que son cuatro chicas trans, toda la mentira y el show que ella hace. Obvio que me voy a enojar porque me estaba ensuciando en redes sociales, porque era mentira, solo nos insultamos. Bueno quedó ahí.

Hace una semana vuelve a subir historias diciendo ‘sigan con el ventilador’ ‘sigan prostituyéndose en la calle’ y miles de cosas más. Obvio que voy a reaccionar mal frente a esos dichos.

Yo no presumo nada en las redes, soy feliz con lo que tengo. Cuando ella dijo todo eso, es obvio que yo voy a reaccionar mal. Bueno después de eso nos cruzamos este fin de semana en Amerika. No nos cruzamos adentro del boliche pero me habían dicho que estaba ahí. Salimos del boliche, y mi amigo tenía su auto enfrente del boliche, y justo cuando salimos sale ella y yo escucho que dicen La Mego. Ahí me doy vuelta y mi amiga que estaba conmigo, de quien también habló mal La Mego, fue a pegarle. Yo fui atrás de ella a pegarle dos piñas, no te voy a mentir, y ahí viene el amigo de ella que me pega como dos tres piñas en la nuca, y se mete mi chico a defenderme.

Pero pelearon ellas dos. Mi amiga y La Mego. Ella cortó las botellas, dijo que su botox está intacto y no sé qué. Se dijeron muchas mentiras más, y en el video se ve que yo no estoy pegando más, solo quiero sacar a mi chico de ahí. Nosotras queríamos darle un correctivo para que deje de denigrar a las personas pero su amigo no tenía porque pegarme.

Bueno pasó todo eso, nos fuimos, y ella a los cinco minutos sube historias diciendo que estaba intacta, que era por envidia de su fama de que era linda y no se que más.

-¿Después del episodio del sábado ella se comunicó con vos o tuviste alguna interacción?

Después del sábado ella me amenazó y me dijo que no me iban a dejar entrar más al boliche porque ella es famosa, porque supuestamente el dueño le dijo a ella que le iban a poner seguridad privada y no se que y es mentira, no tuvo ni para el VIP. Por eso te digo que ni me la cruce en el lugar. Ella nunca me habló en privado ni nada, solo me insulta por historias, pero nunca se atrevió a decirme nada ni por mensaje ni en la cara.

-¿Los de seguridad del lugar te ayudaron o te brindaron alguna atención?

No, a mi no me ayudó nadie, y ellos no tienen porque meterse porque fue afuera del boliche. Por eso se metieron todos cuando el chico me pegó porque él no tiene derecho. Tampoco hay justificación para que la caguemos a palos, pero bueno se lo merece, ella se lo buscó o no se si lo hizo porque quería cámaras. yo se lo advertí y ella seguía. Yo le dije claramente que si quería terminar esto que me pidiera disculpas y yo se las pedía a ella. Pero si ella quiere seguir la vamos a seguir.

-¿Vos ya sabías de algún otro episodio similar que ella tuvo con algún o alguna conocido/a tuya de este estilo? ¿O te sorprendió esta situación para con vos?

Sí con muchas, hay muchos videos de ella denigrando a las chicas, pero ninguna se atrevió a pegarle o nunca se las cruzó. Porque ella confía mucho en sus seguidores, en que es famosa, de que si la tocan pierden y las mentiras que ella dice. Pero ella no se hace querer en el mundo de nosotras, porque le gusta humillar y miles de cosas más.

-¿Hay algo más que te gustaría agregar/comunicar sobre el episodio?

Si, que ella generó todo esto. Es una persona xenófoba y fascista. Ella generó las peleas, y eso que se le advirtió. Pero llegó a donde quería llegar. Victimización y cámaras. ¿Para qué? Para sus seguidores