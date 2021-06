La dura respuesta del "Chino" Maidana a Yao Cabrera: "Te voy a fajar para que te vayas del país"

Los verdaderos fanáticos del boxeo siguen cuestionando la "pelea" entre Floyd Mayweather Jr. y el youtuber Logan Paul, con escasa experiencia sobre los cuadriláteros. El combate, claro está, desilusionó a propios y extraños. De hecho, los únicos beneficiados de la exhibición en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida) fueron el ex boxeador, que obtuvo una suma cercana a USD 100 millones y Paul, que se aseguró una bolsa de USD 250 mil más el 10% de lo generado a través del PPV.

El estadounidense de 44 años no peleaba oficialmente desde agosto de 2017, cuando volvió del retiro para noquear a Conor McGregor, estrella de UFC. Para el combate del domingo, que terminó con ocho rounds completos y sin ganador, como estaba estipulado, Mayweather ya tenía asegurada una bolsa de USD 10 millones y el 50% de lo generado por PPV (el sistema de “pago por ver” muy común en los Estados Unidos y en otros países).

Las estimaciones indican que más de 2 millones de estadounidenses pagaron los 49,99 dólares para ver el evento y otro millón también hizo lo mismo en diferentes partes del mundo. Es por eso que se estimó que la ganancia de "Money" rondó los USD 100 millones. La pelea fue ciertamente aburrida. Durante los ocho tediosos rounds, ambos no alcanzaron a conectar golpes certeros.

Además, se esperaba una reacción de Mayweather para intentar noquear al youtuber, tal vez para dignificar este deporte, pero eso no pasó. "Ya no tengo 21 años, vine y me divertí un rato", dijo Money. Lo cierto es que fueron muchas las celebridades y estrellas de este deporte que criticaron, y con razón, el combate entre el retirado pugilista y el joven de 26 años.

Uno de los que se pronunció al respecto fue Marcos El Chino Maidana, quien supo enfrentarse a Money en 2014 y en 2018, que se descargó con un irónico posteo en Instagram, ante el poco roce mostrado durante el evento. "Acá Floyd Mayweather como hace un circo con el boxeo", escribió, acompañado sus dichos con un video de dos jóvenes haciendo piruetas arriba de una bicicleta.

Lo llamativo es que El Chino recibió una propuesta similar para subirse al ring de parte de Marcos Cabrera Rodríguez, mejor conocido como Yao Cabrera. El youtuber tiene casi 7 millones de suscriptores en la plataforma de videos y suele estar vinculado a un gran número de escándalos. Sin ir más lejos, meses atrás fue desalojado y simuló, a través de sus amigos, que había sido secuestrado y asesinado por sicarios.

El influencer uruguayo utilizó sus redes sociales para desafiar al ex boxeador santafesino, tras ver la pelea de Mayweather. “Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul, y cuando la veo, puros abrazos. Chicos, ¿quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me voy. Acá en la Argentina, cara a cara con él. Si pierdo me voy de la Argentina para siempre. Y, Chino Maidana, ¿te la bancás o no?”, manifestó.

Durante su loca propuesta, Cabrera aclaró que lo que quiere es una pelea enserio y que no se dejará intimidar por Maidana. “Porque claro, vamos a mostrar una pelea en serio. Yo por lo menos no lo abrazo, le hago ‘pum, pum, pum’ (gestos de golpe). Una pelea de verdad: Yao Cabrera vs. Chino Maidana. Vayan a Twitter y tuiteen, dale que somos tendencia al toque”, remarcó.

El primero en salir a responderle fue el hijo del Chino, Marcos Nahuel, quien con varios exabruptos acusó a Cabrera de estar buscando fama y dejó en claro que no va a existir este combate. Pero este martes, llegó la tan esperada respuesta de Maidana: "Che, vos Yao Caberga, yo no peleo con amateurs ni con pelotudos, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país", fue la contundente respuesta del ex boxeador.

Pero lejos de amedrentarse, el youtuber compartió la respuesta por todas las redes sociales. "Acaba de aceptarme la pelea el Chino Maidana. Si él gana, ¡yo me voy del país para siempre!", afirmó. Luego, viralizó también los dichos del hijo del Chino, donde aparentemente confirma la pelea. "Yo hice todo lo posible para que esa pelea no se haga, para que mi viejo no pelee con ese instrumento, con ese violín. Pero ojalá, lo recague a palos", cerró Marcos.

Los escándalos de Yao Cabrera son muchos y muy variados. Meses atrás, Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, presentó una denuncia penal por "acoso virtual y amenazas", luego de que el municipio clausurara la finca donde el influencer había organizado una fiesta clandestina que violaba las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Sobre la espalda del uruguayo pesan varios otros escándalos: en septiembre del año pasado fue acusado de promocionar una supuesta estafa similar al llamado Telar de la Abundancia, pero basada en la compra de criptomonedas; fue denunciado también en mayo de este año por haber golpeado salvajemente junto a dos de sus amigos a uno de sus vecinos, de 51 años, del barrio San Marcos, en el complejo Villa Nueva.

Por aquel ataque, Cabrera y sus acompañantes quedaron imputados por el delito de lesiones y por violar una vez más el aislamiento social obligatorio decretado el pasado 20 de marzo bajo el artículo 205 del Código Penal. Pero como si esto fuera poco, también fue acusado de fingir su propio secuestro con el objetivo de recaudar una importante suma de dinero que le fue pedida a sus seguidores para que lo liberen del aparente cautiverio.