La dura versión de Dalma y el descargo de Santiago Lara: "En su pu... vida exhumaron el cuerpo"

El jueves se dio a conocer que el resultado de la muestra genética terminó concluyendo finalmente que Santiago Lara, el joven oriundo de La Plata que dice ser hijo de Diego Armando Maradona, no es descendiente del Diez. "Acaba de salir la pericia en los tribunales y dio que Santiago Lara no es hijo de Diego Maradona", había informado Carlos Monti en Nosotros a la Mañana.

Al mismo tiempo, el periodista resaltó que los abogados de Santiago tienen dos caminos: aceptar el resultados y buscar el origen de joven por otro lado o apelar. "Desde Tribunales me cuentan que se van a quedar quietos", cerró. Lo cierto es que el joven hincha de Gimnasia realizó un contundente descargo y arremetió contra Monti, acusándolo de "calumnias e injurias” en su contra.

En un audio que le envió a Luis Ventura, Santiago dijo que “nunca" le hicieron un ADN "ni con Diego JR. ni con Jana, ni conmigo, ni con Eugenia". "Pero bueno hay que aprovechar este momento de revuelo que la gente está como loca y estoy en la punta de mira. Si querés ser parte de este ‘one shot’ contra Carlos Monti, te banco. ¿Viste que andan diciendo que me hice el ADN? Bueno, en su pu... vida exhumaron el cuerpo de Diego o me sacaron sangre", disparó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Fue en ese momento que no dudó en cargar contra el panelista de Nosotros a la Mañana, exigirle un derecho a réplica y poder explicar "por qué no soy negativo”. De acuerdo a lo dicho por el platense en Instagram, tanto él como otros presuntos herederos de Diego están pidiendo la exhumación del cuerpo para realizarse el ADN. Al momento, la única que se hizo la prueba fue Magalí Gil, quien cruzó datos genéticos con una muestra extraída a una de las hermanas del Diez.

Por otro lado, lo que llamó la atención fue la contundente reacción de Dalma al enterarse que otro de sus presuntos hermanos no sería un Maradona "legítimo". “¿Otro más que no es? No tengo idea, yo me ofrecí para hacerme el ADN con el que necesitara y nadie quiso, porque había varios casos pendientes. Igual este caso ya lo sabíamos en la familia porque el papá biológico de Santiago Lara había hablado con nosotros para decir que todo esto era una mentira”, remarcó.

La hija de Claudia Villafañe lrealizó estas fuertes declaraciones a través de un mensaje que le envió a Ángel De Brito, quien a su vez hizo especial hincapié en que, luego de los resultados negativos de Magalí Gil, la joven de 25 años había iniciado una demanda por filiación en 2019, y Santiago, ahora el único ADN que resta conocerse es el de Eugenia Laprovíttola, quien contó que su mamá biológica le confesó que era hija del difunto DT.

La historia de Santiago Lara fue dada a conocer en 2016. El joven es hijo de Natalia Garat, quien murió en 2005, a los 23 años, a causa de un cáncer de pulmón. En su lecho de enferma le pidió a Marcelo Fabián Lara que se hiciera cargo de su pequeño hijo y le dio una noticia impactante: el padre del chico era Diego. Para sacarse la duda, Santiago había hecho formal la denuncia de filiación contra el difunto técnico del Lobo en 2019.