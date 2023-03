La emocionante historia de Belén en MasterChef 2023: la joven que fue cartonera y reveló que “pasó hambre” en su infancia

A días de que Gran Hermano llegue a su final, Telefe lanzó su nuevo programa que promete arrasar en el rating: MasterChef 2023. Con el éxito del reality de cocina protagonizado por famosos en dos ciclos distintos, ahora es el momento de los participantes anónimos, que irán por la gloria en la cocina. Por eso, comenzó la etapa de preselección y hubo una historia que conmovió a todos.

Se trata de Belén, una mujer de 31 años y mamá de cuatro chicos que, mientras armaba su plato, le contó al jurado compuesto por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui que había pasado hambre cuando era chica.

"Quería estudiar cocina pero después dejé con los niños y todo. Hago cuadros, hago campañas y un poquito de todo", fue lo primero que dijo. Y siguió: "De chica pasé mucha hambre, entonces creo que viene por ahí que me guste la cocina. A mí me abandonaron, me dejaron en una plaza, me agarró una familia”.

Y continuó con su dura historia de vida: “Vivíamos en un barrio muy precario, en una casilla. Éramos cartoneros, pedíamos pan de ayer en las panaderías. O sea pasé hambre realmente. Y creo que desde el deseo de comer y de tener comida, me gusta, lo disfruto y amo comer". Por supuesto, Martitegui fue uno de los que se largó a llorar, conmovido por lo que relataba.

Entonces, llegó el momento de que los jurados prueben el plato. En el caso de Belén, fue un pollo al verdeo con crema y vino blanco. Cuando Donato probó la comida y dijo: “El pollo está bien cocido”. Y ella se largó a llorar. Emocionada.

"Está bastante bien, hay cosas para mejorar. Tenés mucho cariño. La papa estaba muy rica. Te salió muy generoso y muy honesto el plato. Este premio es con un sí", fue la escueta devolución del cocinero italiano. Por su parte, Betular le dijo, luego de decir que votaba en contra de que ingresara al concurso: "Entiendo que hay un montón de nervios y un montón de cosas en juego pero el plato es el que define, y para mí es un no".

Por su lado, aún con lágrimas en sus ojos, Martitegui lanzó: “Yo no voy a hablar del plato, a mí me parece que vos te merecés esta oportunidad y me parece que nosotros nos merecemos la oportunidad de tenerte cerca un rato y enseñarte a cocinar. Así que te voy a dar un sí... y un delantal".

Enseguida, Belén salió hacia el sector en el que se encontraba Wanda Nara y se fundieron en un abrazo. La joven tenía el delantal de MasterChef en su mano y le explicó: "Me lloré todo. Se lo dedico a mis hijos y a mi marido".