“La envidia te brota por los poros”: Cinthia cuestionó el viaje de Luciana Salazar a Qatar y la liquidaron

Se odian. Eso está claro. Si bien no lo admiten abiertamente ante las cámaras, siempre aprovechan algún descuido para chicanearse entre sí. La conflictiva relación entre Cinthia Fernández y Luciana Salazar comenzó en 2019, cuando la bailarina terminó su relación con Martín Baclini. Por aquel entonces, la pareja no logró sobrellevar la crisis sentimental que atravesaban y una de las causantes de la ruptura fue la mamá de Matilda.

La bella rubia, aludiendo ser amiga del empresario rosarino, lo llamaba casi a diario, situación que a la ex Bailando por un sueño no le gustaba nada. De hecho, la propia Cinthia afirmó que Luciana había sido determinante en la ruptura. “Influyó Luciana Salazar. Una persona que está todo, pero todo el tiempo generando problemas es difícil, pero no fue solo eso. Es todo el tiempo molestar y llamar por teléfono. Y estar en el medio. Yo no comparto ser así", había dicho Cinthia.

Y agregó: "Él hacía lo que podía, imaginate que recibía puteadas mías, puteadas de ella”. A partir de ahí, la ex de Matías Defederico, cada vez que puede, apunta sus cañones contra la modelo. Por ejemplo, el año pasado se había desquitado y le dedicó una canción de su autoría a Luciana Salazar: “Esto sería como el estribillo”, anunció y empezó a cantar: "Grande, grande, grande, ya estás grande, grande, para bebotear".

La melodía seguía y la mamá de Charis, Bella y Francesca, agregó: "Te zumba en el oído, parece una abeja, le gustan los hombres que tienen pareja". También había aprovechado el escándalo que se había desatado por aquel entonces entre Martín Redrado y Luciana para alzar la mano y afirmar sin ningún tipo de dudas que la ex panelista de Polémica en el bar hacía "magia negra" con su hija, Matilda.

La ex panelista de LAM, en aquella oportunidad, sostuvo: “Me están diciendo amigos de Tomás (el hijo de Redrado) que cuando él quería salir a la madrugada, o de hecho quería salir con vos, tenía ocupado el auto porque Luciana, supuestamente, iba a hacer magia negra al barrio de San Martín. Y de hecho, dicen que habría ido junto con la hija a hacer brujerías".

Bajo este contexto, no sorprende que Cinthia Fernández haya aprovechado el viaje de Luciana a Qatar para ver el Mundial para, una vez más, cuestionar sus ingresos. Todo comenzó cuando Luli se quejó en las redes sociales de las personas que critican los gastos económicos de las mujeres que están en el país árabe, pero no hacen lo mismo con los hombres.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Luli afirmó que le resulta "muy extraño ver gente tan pendiente de cómo hicieron las mujeres argentinas para estar en Qatar, pero no veo esa misma duda frente a los hombres que son o fueron funcionarios públicos o que deben cuotas alimentarias”. Filosa, Cinthia contraatacó: “Las otras chicas viajan con el fruto de su laburo, pero de Lulu no entendemos cómo le da la calculadora”.

No conforme con eso, sumó: “Lo que decimos de ella es porque no sabemos de qué laburó”. La actitud de la panelista causó polémica entre los internautas y no faltó el usuario que la acusara de envidiosa. “La envidia te brota por los poros”, escribió una de sus seguidoras. “¿Y vos quién sos para ver de qué trabaja cada mina y qué hace con su plata?”, “Criticás a los padres deudores pero con ella no sos solidaria, ¡qué raro”, sumaron otros internautas. Recordemos que el año pasado, la mamá de Matilda había intimado a la bailarina a que deje de hablar de ella o, de lo contrario, iba a avanzar a paso firme en la Justicia. ¿La demandará ahora?