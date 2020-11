La escena que el guionista de The Crown inventó, su explicación y la furia de la Familia Real

Peter Morgan, creador de la serie The Crown, se defendió de las duras acusaciones del "entorno" de la Familia Real, que puso el grito en el cielo recién en la cuarta temporada. ¿El motivo? Según los "royals" y en especial el príncipe William, la nueva temporada tiene como objetivo enaltecer la figura de la difunta princesa Diana y dañar la imagen del príncipe Carlos, heredero al trono.

En concreto, la Corona sostiene que se incluyeron historias falsas para forzar una imagen negativa del hijo de la Reina y ex marido de Lady Di. En concreto, se habló de la dura discusión que la pareja habría mantenido durante el ensayo de la boda real, en la que se la presenta a Diana como una joven enamorada que debe "aceptar" que su futuro esposo mantenga su relación secreta con Camilla.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Ahora, también se cuestionó la escena en la que el príncipe Carlos recibe una carta de su tío, el conde Louis Mountbatten, le exige que deje de insistir en formalizar su relación con Camilla y que busque una "chica dulce e inocente de buen carácter y sin pasado" para casarse y así cumplir con su deber de asegurar la línea sucesoria al trono británico.

Spoiler alert: de acuerdo a la serie, el príncipe Carlos recibe la misiva de su tío -que durante gran parte de su vida cumplió con el rol de padre- al momento de enterarse de su asesinato. Cabe recordar que MountBatten fue asesinado por el Ejército Republicano Irlandés.

"No hay evidencia de que esa carta se haya escrito", respondieron desde el Palacio, pese a que la correspondencia privada de los miembros de la Familia Real nunca es pública; por lo cual sólo el difunto conde y el príncipe de Gales saben si realmente existió ese intercambio epistolar.

Morgan escuchó las críticas y defendió la serie. "Lo que sabemos es que Mountbatten fue realmente el responsable de decirle a Carlos: 'Mirá, sabés, ya basta de jugar. Es hora de que te cases y es hora de que des un heredero", aseguró el creador de The Crown. "Pienso que todo lo que está en la carta que Mountbatten le escribe a Carlos es lo que realmente creo que representa su visión. Me basé en todo lo que he leído y en lo que me contaron las personas con las que he hablado".

"Nunca sabremos si se escribió en una carta y nunca sabremos tampoco si Carlos la recibió antes o después de la muerte de Mountbatten. Pero en este drama en particular, así es como decidí lidiar con eso", justificó el guionista.

Hugo Vickers, historiador y autor de The Crown Dissected, interpeló con dureza a la cuarta temporada. "La gente realmente lo cree porque está bien filmada, generosamente producida, bien actuada y con buenos actores. No se puede simplemente descartar como una basura sensacionalista", disparó en diálogo con la BBC.

"En esta temporada en particular, todos los miembros de la Familia Real, en mi opinión, salen mal parados, excepto la princesa de Gales. Es totalmente unilateral, está totalmente en contra del príncipe Carlos. Hay inexactitudes maliciosas", sumó.