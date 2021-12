La espina que le quedó a la "China" tras el escándalo y la presunta "macumba" que le hizo a Icardi

Pasó ya más de un mes desde que Wanda Nara estalló y reveló al mundo a través de sus redes sociales el affaire que su marido, Mauro Icardi, mantuvo en el mes de septiembre con Eugenia "la China" Suárez en París. Desde entonces, la ex Casi Ángeles tuvo que soportar la "soltada de mano" de muchas de sus amigas famosas, entre ellas Paula Chaves; a quienes les dedicó un pasaje de su entrevista con Alejandro Fantino y las "ninguneó". La obsesión de la actriz tras el escándalo y la presunta "macumba" que le habría hecho al delantero del Paris Saint Germain. Creer o reventar.

En las últimas horas, la "China" sorprendió con una picante respuesta a una seguidora que la acusó de "buscar amigas" para sacarse fotos y subirlas a su cuenta de Instagram. "Buscando amigas para la foto", le disparó una de sus seguidoras. ¿Qué le respondió la actriz? "Les pagué". El comentario cosechó cientos de "me gusta", lo que arengó la grieta "amistosa" que la propia actriz instaló al hablar de la soltada de manos y la decepción que sufrió de parta de muchos amigos "famosos", quienes no salieron a bancarla cuando estalló el escándalo con el futbolista y la empresaria.

Hasta ahora, fueron pocas las amigas de la actriz que salieron a bancarla de forma pública. En los últimos días llegaron los likes cruzados de Carla Peterson y Celeste Cid, quienes respondieron con emoticones y buena onda a los últimos posteos que la actriz compartió en sus redes sociales. Sin embargo, quien puso las cartas sobre el tablero fue Vetrano, conocida ahora por su paso por Masterchef, pero histórica compañera de la "China" en todas las producciones de Cris Morena. "Es amiga y la quiero mucho", reconoció la actriz, al tiempo que profundizó en diálogo con la revista Gente: "Me dolió que la pongan en ese lugar. Me aterra en un punto el hecho de que hoy sea tan simple cancelar a alguien".

"Todo eso que pasó me pareció una mierda. Todo el mundo puede cometer errores y juzgar precipitadamente va en contra del feminismo. No me indignó, me afectó", cerró con contundencia Vetrano, en línea con el descargo que semanas atrás realizó la propia Suárez desde su Instagram.

Otra de las voces que se sumó en las últimas horas fue la de Del Cerro, también ex Casi Ángeles y actual Masterchef. "La verdad es que no voy a opinar, son personas que quiero y que conozco. Es un tema personal y no quiero hablar, porque no me corresponde", intentó esquivar en diálogo con Catalina Dlugi. Consultada sobre si era cierto que el grupo de amigas famosas de la "China" se había puesto de acuerdo para dejarla de lado, Del Cerro salió con los tapones de punta: "No nos pusimos de acuerdo en nada. Cada una tomó posición. Quizás seamos parecidas a la hora de tomar posición por algo. Yo prefiero no hablar, porque es un tema que no tiene que ver conmigo y es muy delicado".

Desde que estalló el escándalo, la "China" no paró de compartir fotos con amigos, pero ninguno de ellos famosos. Hay quienes dicen que lo que buscó fue revertir la imagen negativa que se instaló después de que Paula Chaves tomara una firme posición en su contra. Pero eso no es todo: la modelo llegó incluso a apersonarse en la casa de la actriz junto a Zaira Nara y le exigieron que les mostrara su teléfono celular, para confirmar o desmentir lo que les había contado desde París Wanda.

Sobre eso, Suárez habló y se mostró lapidaria en el mano a mano con Fantino, quien le preguntó de forma directa si sus amigos la habían defraudado y si se esperaba esa "soltada de mano". "Si te defraudan es porque evidentemente no lo esperás, vos no esperás que sea así. Que vos puedas pensar que puede haber amigos que te banquen más o menos, es otra cosa. O que te lo puedas esperar más de uno que de otro...", aseguró la actriz.

"Tengo a mi mejor amiga, Agus, desde que tenemos dos años. Tengo a la misma gente desde hace mucho tiempo y no me interesa hacer amigos nuevos. Creo que pasa algo con la gente que un poco se asusta, porque tiene pánico de que hablen mal de ellos y yo no tengo ese miedo; mucho menos con un amigo", disparó, en alusión a Chaves, al tiempo que dejó entrever que hubo apoyos que no fueron públicos: "A mí me importa más la vida real, muchísimo más. No era de mi círculo más íntimo, no puedo decir que me haya afectado tanto, pero mis amigos siguen intactos y mi familia también".

¿Humo macumba? Creer o reventar

En las últimas horas, Mariano De la Canal (más conocido como el "fan de Wanda") compartió en sus historias el mensaje que recibió de la mujer que a la que le habría pagado la "China" para realizarle un "amarre emocional" a Icardi. "Le realicé un amarre pedido por la 'China' a Mauro (por Icardi), si querés info te cuento", le vendió la mujer.